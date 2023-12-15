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Бывший тренер сборной Испании возглавил «Сочи»

вчера, 20:38

«Сочи» объявил о назначении новым главным тренером Роберта Морено.

Испанский специалист работал ассистентом тренера в первой и второй командах «Барселоны» (2008-2011, 2014-2017), «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014, 2017-2018), а также возглавлял «Монако» (2019-2020) и «Гранаду» (2021-2022). Кроме того, он был помощником тренера в сборной Испании (2018-2019), а в 2019 году руководил национальной командой на протяжении 10 матчей.

Испанец подписал с клубом долгосрочный контракт.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:45
Все равно пердива не миновать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:45
Сочи просто потратил деньги.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:30
Давайте поверим в его способности. В некоторых случаях они помогают. Вдохнёт новую жизнь в умирающее тело команды, и она попрёт всем на удивление, расталкивая локтями соперников, которые находятся чуть выше в турнирной таблице. В нашей жизни бушующей всё бывает. Да и нам будет интересно понаблюдать за новым тренером и его возможностями. Во всяком случае, мне.
Несомненно, старания у ребят прибавится, но хватит ли этого, история в лице итоговой турнирной таблицы покажет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:25
Так ведь еще и Деграсия в Оренбурге испанец есть. И несколько физиотерапевтов в клубах. Диаспора намечается.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:20
Ну вот и все разрешилось,есть новый тренер.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 23:09
Настолько Морено оказался невостребован в Европе, Азии, мдаа
c4yh7sy9b3ca
c4yh7sy9b3ca
вчера в 22:23
сами верите что такой тренер поможет в фнл не вылететь? нужен эталонный физрук для этого, а после сохранения прописки сразу ставить этого умного
nubom
nubom
вчера в 22:10
Интересно, надолго его хватит играть Гамлета при пустом зрительском зале....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27
Что то испанцы к нам ломанулись....Рибалта...Морено...
Никак Абаскаль там рекламную акцию провёл..
Zak11
Zak11
вчера в 21:27
Ну вообще достаточно известный персонаж, работал в топах. Будет интересно)
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:26
Рыба крупная, но изрядно поношенная и истощенная. Скорее всего рассчитывает на откорм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:25
Крутизна неимоверная! Теперь Сочи попрёт!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:15
Осталось до кучи усилить состав из эскадры и спасение обеспечено. Через тернии к звёздам. Оно того стоило?).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
Крупная рыба заплыла в наши края!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Несколько смущает то, что во всех командах он задерживался на год, не более...
112910415
112910415
вчера в 20:47
блин !
это же новый лидер и чемпион у нас нарисовался !
idres
idres
вчера в 20:41
Ну что послужной список не плох... посмотрим что он сделает из Сочи.
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