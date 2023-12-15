Бывший тренер сборной Испании возглавил «Сочи»

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вчера, 20:38

«Сочи» объявил о назначении новым главным тренером .

Испанский специалист работал ассистентом тренера в первой и второй командах «Барселоны» (2008-2011, 2014-2017), «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014, 2017-2018), а также возглавлял «Монако» (2019-2020) и «Гранаду» (2021-2022). Кроме того, он был помощником тренера в сборной Испании (2018-2019), а в 2019 году руководил национальной командой на протяжении 10 матчей.

Испанец подписал с клубом долгосрочный контракт.