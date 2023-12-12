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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияТурция. Супер-Лига 2023/2024

Президент «Анкарагюджю», напавший на арбитра, подал в отставку

вчера, 20:45

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа подал в отставку и извинился за эпизод с нападением на арбитра Халила Мелера.

То, каким образом и по какой причине дело дошло до этого, не имеет отношения к произошедшему. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может оправдать или объяснить насилие, которое я совершил и которое я, конечно же, не одобряю.

Стадионы должны быть территорией джентльменского соперничества, и любому поведению, которое позорит принцип честной игры, в том числе моему, не должно быть места на аренах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:06
сменил риторику всё же
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:54
Лучше пить, чем бить..
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:49
Надеюсь на продолжение, с несчастливым для него концом. Очень надеюсь...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:47, ред.
Очень сложный вопрос...
Безусловно насилию надо ставить шлагбаум, но...!
А кто даст отпор моральному насилию со стороны судей? Нет! Мну не оправдывает драчуна, но и иногда "работа" судей вызывает бурное негодование, не будет просто так президент клуба хуком справа отправлять арбитра на траву!
Сложный вопрос, повторюсь.
А отмена гола, красная карточка всё это подталкивает на имеющуюся мотивацию неблаговидного поступка Фарука.Для вынесения вердикта, надо знать и "подводные течения" той встречи... А голословно.... легко...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:43
От Широкова тоже ожидал подобного, но в ответ ухмылки, ожидание и давление на судью. Потерпевшему судье ещё повезло. Не сказал бы, что Турция образец демократии.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:43
Его поступок еще должны оценить не только в административном порядке, но и в уголовном
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Думаю, что это не конец истории.
Capral
Capral
вчера в 21:14, ред.
Легко отделался, козлина... В СССР, как минимум- два года получил бы, урод!!!
Гость
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