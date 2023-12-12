Президент «Анкарагюджю», напавший на арбитра, подал в отставку

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа подал в отставку и извинился за эпизод с нападением на арбитра Халила Мелера.
То, каким образом и по какой причине дело дошло до этого, не имеет отношения к произошедшему. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может оправдать или объяснить насилие, которое я совершил и которое я, конечно же, не одобряю.
Стадионы должны быть территорией джентльменского соперничества, и любому поведению, которое позорит принцип честной игры, в том числе моему, не должно быть места на аренах.
Безусловно насилию надо ставить шлагбаум, но...!
А кто даст отпор моральному насилию со стороны судей? Нет! Мну не оправдывает драчуна, но и иногда "работа" судей вызывает бурное негодование, не будет просто так президент клуба хуком справа отправлять арбитра на траву!
Сложный вопрос, повторюсь.
А отмена гола, красная карточка всё это подталкивает на имеющуюся мотивацию неблаговидного поступка Фарука.Для вынесения вердикта, надо знать и "подводные течения" той встречи... А голословно.... легко...
Безусловно насилию надо ставить шлагбаум, но...!
А кто даст отпор моральному насилию со стороны судей? Нет! Мну не оправдывает драчуна, но и иногда "работа" судей вызывает бурное негодование, не будет просто так президент клуба хуком справа отправлять арбитра на траву!
Сложный вопрос, повторюсь.
А отмена гола, красная карточка всё это подталкивает на имеющуюся мотивацию неблаговидного поступка Фарука.Для вынесения вердикта, надо знать и "подводные течения" той встречи... А голословно.... легко...