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Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил клуб МЛС

вчера, 18:38

«Нью-Йорк Рэд Буллз» объявил о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды.

О деталях контракта с немецким специалистом не сообщается.

С октября 2020 года по май 2022-го Шварц возглавлял московское «Динамо». Последним клубом тренера была «Герта», которую он покинул в апреле 2023-го.

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Все комментарии
баск
баск ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:33
Ну и что что ошибся, я, к примеру, ошибся больше)
Я вообще в глубине души до весны лелеял мечту о чемпионстве шварцевского Динамо, только старался не озвучивать её, чтобы не спугнуть.
Но она всё равно убежала..)

Ничего, может Личка сможет чего-нибудь добиться..
По игре полно ещё проблем, но ментально он, мне кажется, сильнее Шварца..
На первом собрании команды все промолчали, когда он спросил "кто верит, что мы можем стать чемпионами?", но он работает, не сдаётся и не сдастся, кмк.

Когда он пришёл в 19 году в скромное брестское Динамо, он задавал им тот же вопрос, так руку поднял один Милевский.
А ведь стали чемпионами..)
Capral
Capral
вчера в 22:14
Адам, если тренер живет только прессингом и ничего больше не знает- этот тренер обречен. Но как выяснилось в дальнейшем, и прессингом, он тоже пользоваться не умел...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:10, ред.
Динамо при Шварце,при всех успехах и недостатках я запомню на всю жизнь.Я обжегся сильно.Когда чувствовал,что команда может занять серебро и не срослось тоже топил за отставку Но иногда нужно потерять,чтобы затем сожалеть.Я ошибся,я признаю это.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Я еще помню шутил,что Динамо прожигает весь бензин за первый тайм))).Но любо дорого было смотреть на этот прессинг в первом тайме,это была машина.
Capral
Capral
вчера в 22:04
Я понимаю, больше, чем ты думаешь. Но, если команда, действительно дружная- значит она дружная всегда и во всем- это АКСИОМА.
Адам прав, команду хватало до 60-й мин., а потом- она практически ползала по полю. Нет, конечно, с такими грандами как Химки, Тула или Казань, команду хватало и на больше времени.

Ты, както приводил мне цифры, якобы, в одном сезоне 21-22, команда, в целом, забила 74 мяча. Хорошо. Мне даже не надо было смотреть статистику команды, чтобы просто, по памяти вспомнить, с кем команда добилась такой результативности. Так вот, только в чемпионате, ДИНАМО забило 25 мячей- Туле, Казани и Химкам. А теперь, внимание! Первые две команды, вылетели чисто, а Химки, только благодаря стыкам зацепились за ПЛ. Ты считаешь- это достойно?
баск
баск ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Ну, при этом на Шварца никто из игроков не жаловался, да и с некоторого момента провалы во втором тайме удалось ведь изжить..
Не помню точно, в какой момент это произошло (ещё осенью), но это при необходимости это можно найти.

А вот на Личку в этой летней предсезонке реально жаловались и даже немного обижались на него, наматывая сопли на кулак- никогда в жизни не сталкивались, дескать, с такими нагрузками, так что Шварц явно не рекордист)

А щас ничего уже, почти довольны. Зимой Личка им тоже, наверное, покажет кузькину мать за те же провалы концовок..)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:59
Мотивация, это сила мощная
баск
баск
вчера в 21:53
Об упомянутых санкциях, Витя, о них, родимых.

В команде была куча игроков сборных, она мечтала пошуметь в еврокубках.
Тот же Захарян собирался в Европу только через пару сезонов, после заявления Динамо о себе в ЕК.

Шима тоже хотел уходить только в клуб из евротоп-5, когда удастся проявить себя на евроуровне, а не только внутри страны.
Мечтал об АПЛ Фомин..
И так далее.

Ты не понимаешь, что такое мотивация и что такое её утрата?
Ничем не могу помочь..
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:52
А что я увидел в игре Шварца,так это то,что команда все силы оставляла на поле в первом тайме,во втором просаживалась.И нагрузку для молодежи он давал запредельную.Но бронза в итоге я считаю для тренера и команды хорошим достижением.
kyas79mf8nuh
kyas79mf8nuh
вчера в 21:48
Шварцу удачи! Может и Воронина в штаб вернет.
Capral
Capral
вчера в 21:44
Какие санкции, ты о чем? Он провалил две футбольные весны, погубил молодые таланты, всё проиграл. Ты еще скажи, что уход Воронина существенно повлиял на команду. Глупейшие и нелепейшие отмазки, всех тех, кто два года фанатично топил за недотренера. Пора наконец-то признать, что шварц- обычное ничтожество, неспособное руководить командами, не имеющего никакой тренерской доктрины и философии!!!

И последнее, про якобы, ту, дружную бандочку о которой ты так часто говоришь. Ну так вот, первым, после начала СВО сбежал, вот именно этот недотренер, а вслед за ним и вся, так называемая "дружная". компания Ну и, где вся эта дружба??? Это как говорит Е.Петросян: "Друг познается в бидЭ".

А в Герте, что ему мешало работать, а в Майнце, из которого его с позором выгнали- тоже санкции? Ты знай, напоследок, что именно под него, перед его приходом, руководство усилило состав. Но даже это ему не помогло. Правильно, "горбатого, исправит только..." ну и дальше по списку.
баск
баск ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:29
Конечно останется, но дело ведь не только в этом.
Тот сезон был поражён форм-мажором, вызванным санкциями в отношении
российского футбола..

Была остранена и сборная, и клубы отлучены от еврокубков.
Молодые и амбициозные динамовские ребятишки сразу же впали в уныние,
да и сам Шварц всю весну просидел на чемоданах, заявив об уходе в конце сезона, хотя ещё в декабре радостно продлил свой контракт.

Это и есть, на мой взгляд, главная причина, по которой у Динамо завалилась весна.
У Шварца это непрофессионально конечно вышло, из песни слова не выкинешь,
команду от расползания он не удержал, да и не особенно стремился, кмк..
Capral
Capral
вчера в 21:18
Это ты прав, если руководство Герты выбрало Соплежуева- оно действительно бездарное!!!

Что касается генералов, то именно с ними- ДИНАМО стало тем Великим клубом, который знают во всем мире, именно с ними- ДИНАМО покоряло Британию, и именно с ними- у нас были погоны, и звания!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:17
Как у нас говорят,счет останется,игра забудется),так вот бронца за Швсрцем останется в истории.
баск
баск
вчера в 21:14
Прессу сам читай, раз большой любитель газетных статеек)

Единственное, что дельного ты написал- это то, что у Герты по всем признакам бездарное и, по-видимому, слишком экзальтированное руководство, и длится это, похоже, не первый год.
Смахивает на руководство Динамо при генералах, а ранее при Федорычеве.

Потому и спасти Герту никому не удалось.
Capral
Capral
вчера в 21:06
Сколько раз тебе говорить- прежде, чем делать громкие заявления- читай прессу. Ну так вот, Магат принял команду весной, когда она была в ужасающем состоянии. Он, уже по ходу, устранял недостатки, подправил физику, поставил тактику, совершенно новую и сохранил команду в вышке!!! После этого, он дал интервью, в котором, предлагал свою помощь в дальнейшем. Увы, недальновидное руководство Герты не прислушалось к мудрому тренеру и остановило свой выбор на известном персонаже, со всеми вытекающими последствиями...
баск
баск
вчера в 21:01
Ну-ну, а какое место Герта заняла с опытнейшим Магатом-то?
На копейку лучше Шварца, едва выиграв переходники?))
Capral
Capral
вчера в 20:56
Лучше побыть какое-то время без футбола, осмыслить, проанилизировать ошибки, сделать выводы, а потом- вновь вернуться к футболу, с новыми силами. Это лучше, чем каждый раз об......я, прятаться в сырых подвалах от фанатов и покупать дорогой билет в Америку, во избежании побоев...

Что касается вшивой бронзы недотренера из Герты, то здесь вообще всё просто. Команда, которая по составу была второй после Зенита, обязана была бороться за чемпионство. Но в итоге- скатилась, и позорно до тухлой бронзы, проиграв серебро, настоящему тренеру Федотову.

Ну и пару слов про Герту. До страшного сезона и вылета в 1ю лигу, Герта, по составу, оценивалась специалистами как шестая или седьмая в Бундесе. Но, ведомая великим и ужасным шварцманом- оказалась на помойке. Как говорится- почувствуйте разницу...
баск
баск
вчера в 20:44, ред.
Не стоит судить по себе, "жажда реванша"- всего-навсего элементарная человеческая доброжелательность, ну и признательность за достигнутое, тоже не без этого- Шварц привёл Динамо к 3-му месту в чемпе и финалу кубка страны,
что благодаря штабу Шварца произошло с Динамо впервые за четверть века)

А этого не зачеркнуть даже тем, кто бегает за кем-нибудь по кустам..))

Что касается Йокановича и "не футболом единым"- да ладно, футбольная система, как и любая другая, достаточно тесна, и в ней все знают всех.
Соответственно, и "замечательный европейский тренер" всем хорошо известен.
Потому и не востребован.
Capral
Capral
вчера в 20:34
Да всё понятно, "птенцы" жаждут реванша, после провала любимого недотренера. Их понять можно, такой сокрушительный удар, да еще огромный ржавый гвоздь в крышку гроба Герты...

Что касается Йокановича, то его никто и не пиарил. Ему желали удачи, хотели видеть ДИНАМО на Олимпе. Но, "два состава" команды, видимо были недостаточны для больших побед... Славиша побеждал в Сербии, делал там Золотой дубль. В Англии- выводил Фулхем в АПЛ. Ну и что интересно, не прятался от фанатов клубов, в которых работал.

Где он сейчас? Возможно занимается другой работой, как говорится- "не футболом единым"... Думаю, без футбола не останется, и в своей футбольной жизни, он, в отличие от недотренера из Герты, свои команды, в помойную яму не отправлял.
баск
баск
вчера в 20:23, ред.
Удачи Сандрику с этим клубом)

А вот интересно, кто-нибудь в курсе, какую команду возглавил классный европейский тренер Славиша Йоканович, и каких успехов с ней достиг?))
Capral
Capral
вчера в 19:59
Сергеич, я даже знаю, кто тебе лайк поставит...
Capral
Capral ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Нет, просто он в подвале отсиживался, потом в кустах скрывался полгода от фанатов Герты, а затем подался в бега, чтобы по дороге не растерзали... В Европе ему не безопасно, вот и занесло этого г......а в Америку.
nnw839crs9zz
nnw839crs9zz
вчера в 19:29
Когда в резюме есть московское "Динамо", без работы не останешься.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:20
Удачи Саши Черному в МЛС!).
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:00
До америкосов доигрался Сандро
Вот РПЛ как подкосила человека
Гость
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