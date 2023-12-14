Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил клуб МЛС

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вчера, 18:38

«Нью-Йорк Рэд Буллз» объявил о назначении новым главным тренером команды.

О деталях контракта с немецким специалистом не сообщается.

С октября 2020 года по май 2022-го Шварц возглавлял московское «Динамо». Последним клубом тренера была «Герта», которую он покинул в апреле 2023-го.