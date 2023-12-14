Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил клуб МЛС

«Нью-Йорк Рэд Буллз» объявил о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды.
О деталях контракта с немецким специалистом не сообщается.
С октября 2020 года по май 2022-го Шварц возглавлял московское «Динамо». Последним клубом тренера была «Герта», которую он покинул в апреле 2023-го.
Что касается Йокановича, то его никто и не пиарил. Ему желали удачи, хотели видеть ДИНАМО на Олимпе. Но, "два состава" команды, видимо были недостаточны для больших побед... Славиша побеждал в Сербии, делал там Золотой дубль. В Англии- выводил Фулхем в АПЛ. Ну и что интересно, не прятался от фанатов клубов, в которых работал.
Где он сейчас? Возможно занимается другой работой, как говорится- "не футболом единым"... Думаю, без футбола не останется, и в своей футбольной жизни, он, в отличие от недотренера из Герты, свои команды, в помойную яму не отправлял.
Что касается Йокановича, то его никто и не пиарил. Ему желали удачи, хотели видеть ДИНАМО на Олимпе. Но, "два состава" команды, видимо были недостаточны для больших побед... Славиша побеждал в Сербии, делал там Золотой дубль. В Англии- выводил Фулхем в АПЛ. Ну и что интересно, не прятался от фанатов клубов, в которых работал.
Где он сейчас? Возможно занимается другой работой, как говорится- "не футболом единым"... Думаю, без футбола не останется, и в своей футбольной жизни, он, в отличие от недотренера из Герты, свои команды, в помойную яму не отправлял.
что благодаря штабу Шварца произошло с Динамо впервые за четверть века)
А этого не зачеркнуть даже тем, кто бегает за кем-нибудь по кустам..))
Что касается Йокановича и "не футболом единым"- да ладно, футбольная система, как и любая другая, достаточно тесна, и в ней все знают всех.
Соответственно, и "замечательный европейский тренер" всем хорошо известен.
Потому и не востребован.
что благодаря штабу Шварца произошло с Динамо впервые за четверть века)
А этого не зачеркнуть даже тем, кто бегает за кем-нибудь по кустам..))
Что касается Йокановича и "не футболом единым"- да ладно, футбольная система, как и любая другая, достаточно тесна, и в ней все знают всех.
Соответственно, и "замечательный европейский тренер" всем хорошо известен.
Потому и не востребован.
Что касается вшивой бронзы недотренера из Герты, то здесь вообще всё просто. Команда, которая по составу была второй после Зенита, обязана была бороться за чемпионство. Но в итоге- скатилась, и позорно до тухлой бронзы, проиграв серебро, настоящему тренеру Федотову.
Ну и пару слов про Герту. До страшного сезона и вылета в 1ю лигу, Герта, по составу, оценивалась специалистами как шестая или седьмая в Бундесе. Но, ведомая великим и ужасным шварцманом- оказалась на помойке. Как говорится- почувствуйте разницу...
Что касается вшивой бронзы недотренера из Герты, то здесь вообще всё просто. Команда, которая по составу была второй после Зенита, обязана была бороться за чемпионство. Но в итоге- скатилась, и позорно до тухлой бронзы, проиграв серебро, настоящему тренеру Федотову.
Ну и пару слов про Герту. До страшного сезона и вылета в 1ю лигу, Герта, по составу, оценивалась специалистами как шестая или седьмая в Бундесе. Но, ведомая великим и ужасным шварцманом- оказалась на помойке. Как говорится- почувствуйте разницу...