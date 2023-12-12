Калешин — главный тренер «Алании»

Евгений Калешин стал главным тренером «Алании».
Ранее специалист возглавлял «Акрон». Соглашение рулевого с его новой командой рассчитано на 3,5 года.
Евгений Калешин стал главным тренером «Алании».
Ранее специалист возглавлял «Акрон». Соглашение рулевого с его новой командой рассчитано на 3,5 года.
Меня больше всего волнуют вот эти слова, - ❗️"Алания" принципиально договорилась о назначении на пост главного тренера Евгения Калёшина.
Что значит принципиально и к кому они относятся ??? Против воли и просьб болельщиков и Гогниева или против системы РФС и политических высказываний Калешина ??? Может Гуриевы никуда и не стремятся в РПЛ и ситуация с Калешиным и РФС их вполне устраивает. Ну тут я думаю понятно что после его высказываний в адрес РФС, Аланию при малейшей возможности будут гасить , судейский беспредел ещё в России никто не отменял . Да и контракт на 3.5 года очень подозрительный ход со стороны руководства клуба. Вообщем всё это в купе ,как-то меня сильно настораживает.
Меня больше всего волнуют вот эти слова, - ❗️"Алания" принципиально договорилась о назначении на пост главного тренера Евгения Калёшина.
Что значит принципиально и к кому они относятся ??? Против воли и просьб болельщиков и Гогниева или против системы РФС и политических высказываний Калешина ??? Может Гуриевы никуда и не стремятся в РПЛ и ситуация с Калешиным и РФС их вполне устраивает. Ну тут я думаю понятно что после его высказываний в адрес РФС, Аланию при малейшей возможности будут гасить , судейский беспредел ещё в России никто не отменял . Да и контракт на 3.5 года очень подозрительный ход со стороны руководства клуба. Вообщем всё это в купе ,как-то меня сильно настораживает.
Не уверен, что у Калешина получится. В Балтике (с одним из самых больших бюджетов в лиге) он не смог даже в стыки по спортивному принципу попасть. В Акроне да, у него было все неплохо. Но не очень верю, что он сможет завести немотивированную команду, у который по сути и турнирных амбиций сейчас нет
Не уверен, что у Калешина получится. В Балтике (с одним из самых больших бюджетов в лиге) он не смог даже в стыки по спортивному принципу попасть. В Акроне да, у него было все неплохо. Но не очень верю, что он сможет завести немотивированную команду, у который по сути и турнирных амбиций сейчас нет