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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Калешин — главный тренер «Алании»

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112910415
112910415
сегодня в 11:11
будем надеяться, что боссы всё хорошо обдумали и взвесили !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:49
Собственно как я и предполагал.
Алания выбрала нормального тренера, тем более выход в РПЛ в этом сезоне не стоит и есть время поработать на перспективу.
Тут кое кто сожалеет, что Аланию не возглавил Гогниев, возможно в Алании посчитали, что хватит им уже этого клоуна и не стали его приглашать.
Ну, а Алании хочу пожалеть в следующем году, что бы тот кто строит и принимает участие в строительстве наконец то перестали воровать деньги на строительства стадиона и наконец то его достроили.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:17
Вообще не помню его в составе Алании. Прям упустил из виду, хотя за клубом следил всегда и слежу. Редкий игрок, который вылетел из памяти
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:19
Посмотрим кто будет следующий !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kqyyq8tnc9xc (раскрыть)
вчера в 20:18
А какое отношение Калешин к Балтике имеет? Может раньше имел? Я не знал.
kqyyq8tnc9xc
kqyyq8tnc9xc
вчера в 20:06
Не совсем понятно его назначение. У Василенко не вышло в Алании из-за темперамента (слишком вежливый). Да и мотивации у Алании сейчас немного. Стадион явно недостроят. В РПЛ из-за этого не выйдут

Не уверен, что у Калешина получится. В Балтике (с одним из самых больших бюджетов в лиге) он не смог даже в стыки по спортивному принципу попасть. В Акроне да, у него было все неплохо. Но не очень верю, что он сможет завести немотивированную команду, у который по сути и турнирных амбиций сейчас нет
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:56
Реализм!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что, может быть лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Спасибо ✊️, всё взаимно ☝️✌️🙋🏻‍♂️
Время покажет.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:55
Приветствую, Дружище!!!
Полностью согласен и подтверждаю!!! Для меня, лично- это НОНСЕНС, особенно, после его последних заявлений... Не буду ничего предсказывать, никого осуждать, но многое в этой истории непонятно. Скажу одно- Удачи Алании, и скорейшего возвращения в ПЛ России!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Мне тоже очень нравится. Краски как будто живые .
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Привет дружище. ✌️

Меня больше всего волнуют вот эти слова, - ❗️"Алания" принципиально договорилась о назначении на пост главного тренера Евгения Калёшина.
Что значит принципиально и к кому они относятся ??? Против воли и просьб болельщиков и Гогниева или против системы РФС и политических высказываний Калешина ??? Может Гуриевы никуда и не стремятся в РПЛ и ситуация с Калешиным и РФС их вполне устраивает. Ну тут я думаю понятно что после его высказываний в адрес РФС, Аланию при малейшей возможности будут гасить , судейский беспредел ещё в России никто не отменял . Да и контракт на 3.5 года очень подозрительный ход со стороны руководства клуба. Вообщем всё это в купе ,как-то меня сильно настораживает.
idres
idres
вчера в 19:42
Да уж вот кого не ожидал увидеть у руля Алании, так это Женьку.... пожелаю удачи!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Этa работа, замечательного датского художника П.Монстеда!!!!!!! Великолепный художник- блистательный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И, как раз- в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:38
Все верно. Время решит. Он свидетель, он судья.
Акрон при нем был крепким орешком. Жарко будет в ФНЛ.
Capral
Capral
вчера в 19:34
Сомнительный выбор... Но, удачи- Алании!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:31, ред.
Ну что тут ещё сказать. Время покажет.
После этой новости, вот как-то так !)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:10
Если у Республике есть цель вывести Аланию в РПЛ то Калешин ее решит
Гость
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