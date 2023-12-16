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«Атлетик» одержал победу над «Атлетико»

вчера, 20:13
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«Атлетик» одолел «Атлетико» в поединке 17-го тура Ла Лиги (2:0).

На 36-й минуте Ойан Сансет мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти. Горка Гурузета Родригес открыл счет на 51-й, а второй гол команды забил Николас Уильямс на 64-й.

После матча «Атлетик» находится на 5-м месте (32 балла), «Атлетико» идет на 3-й позиции (34 пункта).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Атлетик»
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:09, ред.
Печально. Даже в такой сезон, когда Барса и Реал допускают ошибки на ровном месте, Атлетико не может составить им конкуренцию и сам ошибается и остается на 4 месте
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 23:50
Бильбао восхищается подвигами Жироны, которые в нынешнем сезоне сумели обойти действующего чемпиона Испании - Барселону и занять первую строчку!
На своём пути они обыграли тяжелую команду Симеоне.
Впереди долгий путь, но за зону ЛЧ они способны побороться с двумя другими клубами из Мадрида. А чемпионство разыграет между собой два каталонских клуба! Это будет интересный и захватывающий сезон!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:53
А Симеоне точно нужен Атлетико?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:52
Атлетико сыграло слабовато и пролетело.Атлетик с заслуженной победой !!!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 20:58
Старший брат выиграл!
sova147
sova147
вчера в 20:57
Атлетик взял важные очки!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:50
Интересно ,будут ли после этого матча ругать Симеоне за неправильную тактику , и игроков не умеющих добиватся результата ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26
Атлетик просто вынес Атлетико !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:25, ред.
С победой Атлетик Бильбао и всех болельщиков! Что-то я чувствовал, что баски могут усложнить жизнь Атлетико Мадрид. Очень хороший результат, как для самого Атлетик Бильбао, так и для Реал Сосьедад и Барселоны. Атлетик Бильбао хороший ход набрал, есть шансы попасть в Лигу Чемпионов УЕФА следующего сезона. Может тогда они усилятся?! Пусть Барселона в следующем сезоне поиграет в Лиге Европы, а Атлетик Бильбао в Лиге Чемпионов! Посмотрим сегодня матч Валенсия - Барселона. Если Барселона проиграет, у Атлетик Бильбао, Атлетико и Реал Сосьедад появятся хорошие шансы на 3-е место.
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