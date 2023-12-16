«Атлетик» одержал победу над «Атлетико»

«Атлетик» одолел «Атлетико» в поединке 17-го тура Ла Лиги (2:0).
На 36-й минуте Ойан Сансет мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти. Горка Гурузета Родригес открыл счет на 51-й, а второй гол команды забил Николас Уильямс на 64-й.
После матча «Атлетик» находится на 5-м месте (32 балла), «Атлетико» идет на 3-й позиции (34 пункта).
На своём пути они обыграли тяжелую команду Симеоне.
Впереди долгий путь, но за зону ЛЧ они способны побороться с двумя другими клубами из Мадрида. А чемпионство разыграет между собой два каталонских клуба! Это будет интересный и захватывающий сезон!
На своём пути они обыграли тяжелую команду Симеоне.
Впереди долгий путь, но за зону ЛЧ они способны побороться с двумя другими клубами из Мадрида. А чемпионство разыграет между собой два каталонских клуба! Это будет интересный и захватывающий сезон!