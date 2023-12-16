«Атлетик» одержал победу над «Атлетико»

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вчера, 20:13

«Атлетик» одолел «Атлетико» в поединке 17-го тура Ла Лиги (2:0).

На 36-й минуте Ойан Сансет мог вывести хозяев вперед, но не реализовал пенальти. Горка Гурузета Родригес открыл счет на 51-й, а второй гол команды забил Николас Уильямс на 64-й.

После матча «Атлетик» находится на 5-м месте (32 балла), «Атлетико» идет на 3-й позиции (34 пункта).