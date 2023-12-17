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«Урал» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

вчера, 09:40

«Урал» интересуется нападающим «Динамо» Тбилиси Усманом Камара. Екатеринбуржцы сделали предложение по игроку в размере 400 тысяч евро.

Камара выступает за «Динамо» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается зимой 2024 года. В текущем сезоне гвинеец провёл 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:41
дело-то хорошее
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:10
Хороший, молодой нападающий.
Уралу усиление нужно. Но сможет ли гвинеец
адаптироваться к более суровому российскому климату?
drug01
drug01
вчера в 09:57
Вероятно этих денег ему будет мало
Гость
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