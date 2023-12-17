«Урал» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

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вчера, 09:40

«Урал» интересуется нападающим «Динамо» Тбилиси . Екатеринбуржцы сделали предложение по игроку в размере 400 тысяч евро.

Камара выступает за «Динамо» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается зимой 2024 года. В текущем сезоне гвинеец провёл 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.