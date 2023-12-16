У «Пари НН» есть предложения по Севикяну из России и из-за рубежа

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о том, что «Краснодар» интересуется полузащитником .

Ежедневно идут такие вбросы для обсуждения. Эдгар интересный игрок, как и другие футболисты нашей команды. Мы получаем разные предложения из России и из-за рубежа, но «Краснодар» с нами не связывался. Если мы получим предложение и оно будет интересным для нас и игрока, мы его рассмотрим.