У «Пари НН» есть предложения по Севикяну из России и из-за рубежа

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о том, что «Краснодар» интересуется полузащитником Эдгаром Севикяном.
Ежедневно идут такие вбросы для обсуждения. Эдгар интересный игрок, как и другие футболисты нашей команды. Мы получаем разные предложения из России и из-за рубежа, но «Краснодар» с нами не связывался. Если мы получим предложение и оно будет интересным для нас и игрока, мы его рассмотрим.
Так Сперцян же вроде зимой уйти может. Ну не уйдет, так не уйдет. Пускай берут Севикяна тогда. В принципе для Ивича это будет интересный боец и усиление ротации.
Хотя конечно Севикяну и спешить не надо - весну отыграть достойно в НН ему лишним не будет.
Так Сперцян же вроде зимой уйти может. Ну не уйдет, так не уйдет. Пускай берут Севикяна тогда. В принципе для Ивича это будет интересный боец и усиление ротации.
Хотя конечно Севикяну и спешить не надо - весну отыграть достойно в НН ему лишним не будет.