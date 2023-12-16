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У «Пари НН» есть предложения по Севикяну из России и из-за рубежа

вчера, 16:27

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о том, что «Краснодар» интересуется полузащитником Эдгаром Севикяном.

Ежедневно идут такие вбросы для обсуждения. Эдгар интересный игрок, как и другие футболисты нашей команды. Мы получаем разные предложения из России и из-за рубежа, но «Краснодар» с нами не связывался. Если мы получим предложение и оно будет интересным для нас и игрока, мы его рассмотрим.

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Все комментарии
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вчера в 19:01
Не забывайте что Галицкого настоящая фамилия Арутюнян , так что все возможно )
Так Сперцян же вроде зимой уйти может. Ну не уйдет, так не уйдет. Пускай берут Севикяна тогда. В принципе для Ивича это будет интересный боец и усиление ротации.
Хотя конечно Севикяну и спешить не надо - весну отыграть достойно в НН ему лишним не будет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:10
В России предлагают конечно лучшие условия.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:53
Намёк скаутам команды Галицкого, что нижегородцы готовы к конструктивному диалогу по трансферу Севикяна.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Если будет хорошее предложение,можно и в Европу.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:46
Севикяну рано ещё за границу !
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