18-летний игрок «Милана» забил гол в своём первом матче на взрослом уровне

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вчера, 15:45

Защитник «Милана» забил гол в матче 16-го тура Серии А с «Монцей».

Футболист отличился на 41-й минуте с передачи нападающего Рафаэла Леау. Для серба эта игра стала первой на взрослом уровне.