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18-летний игрок «Милана» забил гол в своём первом матче на взрослом уровне

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112910415
112910415
сегодня в 07:01
работать, не звездить ... славная получится карьера !
а начало отличное !
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:27
Ну и отлично
balalay
balalay
вчера в 16:22, ред.
защитник очень крутой хотя немец, будущая звезда
сербом он является только по выбору сборной - родился и вырос в германии
6ssr6tuxyp68
6ssr6tuxyp68
вчера в 16:13
Отличный дебют у парня получился
Гость
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