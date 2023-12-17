18-летний игрок «Милана» забил гол в своём первом матче на взрослом уровне

Защитник «Милана» Ян-Карло Шимич забил гол в матче 16-го тура Серии А с «Монцей».
Футболист отличился на 41-й минуте с передачи нападающего Рафаэла Леау. Для серба эта игра стала первой на взрослом уровне.
Защитник «Милана» Ян-Карло Шимич забил гол в матче 16-го тура Серии А с «Монцей».
Футболист отличился на 41-й минуте с передачи нападающего Рафаэла Леау. Для серба эта игра стала первой на взрослом уровне.
а начало отличное !
а начало отличное !
сербом он является только по выбору сборной - родился и вырос в германии
сербом он является только по выбору сборной - родился и вырос в германии