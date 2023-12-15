Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Крылья Советов» — самая молодая команда РПЛ в этом сезоне

вчера, 17:41

«Крылья Советов» стали самой молодой командой РПЛ в текущем сезоне.

Средний возраст стартового состава самарцев — 24 года и 272 дня. На втором месте «Локомотив» (24 года и 317 дней), на третьем — «Краснодар» (25 лет и 251 день).

Самым молодым игроком, выходившим в основе в сезоне 2023/24, стал полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (17 лет и 27 дней).

После 18 туров «Крылья» занимают 6-е место в чемпионате России, набрав 29 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У Хави наиболее высокий процент поражений в ЛЧ среди тренеров «Барселоны»
14 декабря
Ламин Ямаль — самый молодой автор ассиста в истории Лиги чемпионов
14 декабря
Бензема стал первым игроком, который забил на четырёх клубных ЧМ
13 декабря
Кейн стал первым игроком, набравшим 30 результативных баллов в этом сезоне
13 декабря
Роналду забил 50-й гол в 2023 году
11 декабря
Российская Премьер-Лига вошла в топ-15 самых посещаемых лиг Европы
11 декабря
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:22
В старые времена Самаре молодой резвится так никто не дал бы. На кону были еврокубки. Причина проста, как день и ночь. Клич Зенита "играть в атаку" был поддержан и принят, как руководство к действию. По простому:
"Партия сказала надо! Все ответили есть!". Молодая команда самая бегущая в силу биологических часов. Игра не мудро лукавствуя, без оглядки на защиту.
Такому искусственному всегда приходит конец, почти.
Извиняюсь, если испортил кому-то красивую обёртку. Но РПЛ, это и есть большая, красивая обёртка).
Были бы еврокубки они подтвердили бы мои слова.
Capral
Capral
вчера в 19:11
Самара- одна из самых симпатичных и тренерских команд ПЛ!!! Удачи, команде- и её, безусловно замечательному тренеру!!! А ошибки, как в игре со Спартаком- случаются у всех...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:00
Всё выдохлись КС, как я и предполагал, что к зимнему перерыву их не будет в пятёрке, а по окончанию чемпионата они будут где то в середине таблицы, так и получается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:55
Как говорят в Одессе -- будем посмотреть))).
Удачи самарцем ( но не с ЦСКА ).
Подполковник
Подполковник
вчера в 18:30
Локо моложе, если убрать Артемку)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:25
Слежу за молодым однофамильцем... 2 Глебовых в лиге...
xk92twwc29j8
xk92twwc29j8
вчера в 18:19
Симпатичная получилась команда,играющая и забивающая
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:11
Почему то казалось что самые молодые это быки, ай нет Самара моложе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Осинькин умеет работать с молодёжью...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:46
Значит будет еще лучше играть -это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 