«Крылья Советов» — самая молодая команда РПЛ в этом сезоне

«Крылья Советов» стали самой молодой командой РПЛ в текущем сезоне.
Средний возраст стартового состава самарцев — 24 года и 272 дня. На втором месте «Локомотив» (24 года и 317 дней), на третьем — «Краснодар» (25 лет и 251 день).
Самым молодым игроком, выходившим в основе в сезоне 2023/24, стал полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (17 лет и 27 дней).
После 18 туров «Крылья» занимают 6-е место в чемпионате России, набрав 29 очков.
"Партия сказала надо! Все ответили есть!". Молодая команда самая бегущая в силу биологических часов. Игра не мудро лукавствуя, без оглядки на защиту.
Такому искусственному всегда приходит конец, почти.
Извиняюсь, если испортил кому-то красивую обёртку. Но РПЛ, это и есть большая, красивая обёртка).
Были бы еврокубки они подтвердили бы мои слова.
"Партия сказала надо! Все ответили есть!". Молодая команда самая бегущая в силу биологических часов. Игра не мудро лукавствуя, без оглядки на защиту.
Такому искусственному всегда приходит конец, почти.
Извиняюсь, если испортил кому-то красивую обёртку. Но РПЛ, это и есть большая, красивая обёртка).
Были бы еврокубки они подтвердили бы мои слова.