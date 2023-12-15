«Крылья Советов» — самая молодая команда РПЛ в этом сезоне

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вчера, 17:41

«Крылья Советов» стали самой молодой командой РПЛ в текущем сезоне.

Средний возраст стартового состава самарцев — 24 года и 272 дня. На втором месте «Локомотив» (24 года и 317 дней), на третьем — «Краснодар» (25 лет и 251 день).

Самым молодым игроком, выходившим в основе в сезоне 2023/24, стал полузащитник ЦСКА (17 лет и 27 дней).

После 18 туров «Крылья» занимают 6-е место в чемпионате России, набрав 29 очков.