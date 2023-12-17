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Давид Алаба имеет шансы продолжить карьеру в Англии

вчера, 18:34

Защитник Давид Алаба может перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что саудовский «Аль-Иттихад» и итальянский «Ювентус» также планируют усилиться футболистом.

По слухам, Алаба хочет остаться в Европе. Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:02
Ну в общем все логично, только ни Алаба ни МЮ не выиграют от этого
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:43
пора включиться Ливерпулю и МанСити за этого парня,глядишь если не МЮ,то Челси купит.
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:47
Давиду рановато в СА, а вот в Юве и МЮ он пригодился бы (без сарказма)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:25
Давно это говорил, и сейчас повторю - Алаба не защитник. Пусть хотя бы в конце карьеры сыграет на своей позиции.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:04
Видать , руководство Реала не устраивает игра Алабы , вот и хотят от него избавится .
sova147
sova147
вчера в 19:20
Планы и мечты хорошие! Пусть всё сбудется!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:11
Ну если это случится, то я просто порадуюсь за МЮ...
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59
Бесспорно. Мага- легенда!!!! Но он бы смог поднатаскать Алабу))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:58
У "Реала" почти все последние голы через его зону, но уровень Магвайера он не потянет, Алаба просто спит, а величайший настолько старается, что в попытках отбить себе по девяткам даже колотит или своих же защитников сшибает.

Магвайер - пассионарий, пусть и неловкий, Алаба крайне далёк от этого)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
Алаба-Магуайр-Эванс....не защита, а сказка)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:52
Хорошие новости, Алаба - просто никакой, его выпускать опасно в принципе на поле, учитывая, что из-за бесплатного подписания у него огромная зарплата, "Реал" теряет огромные деньги на этом австрийском теле.

Очередное разочарование из переоцененной БЛ, так же, как Вернер и другие.

В СА пусть идёт или нужно Глейзеров разводить, с Вараном и Каземиро у Переса сработало, почему бы не попробовать.
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