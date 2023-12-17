Давид Алаба имеет шансы продолжить карьеру в Англии

1702827263

вчера, 18:34

Защитник может перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что саудовский «Аль-Иттихад» и итальянский «Ювентус» также планируют усилиться футболистом.

По слухам, Алаба хочет остаться в Европе. Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 60 миллионов евро.