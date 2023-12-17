Давид Алаба имеет шансы продолжить карьеру в Англии

Защитник Давид Алаба может перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что саудовский «Аль-Иттихад» и итальянский «Ювентус» также планируют усилиться футболистом.
По слухам, Алаба хочет остаться в Европе. Стоимость предполагаемого трансфера оценивается в 60 миллионов евро.
Магвайер - пассионарий, пусть и неловкий, Алаба крайне далёк от этого)
Магвайер - пассионарий, пусть и неловкий, Алаба крайне далёк от этого)
Очередное разочарование из переоцененной БЛ, так же, как Вернер и другие.
В СА пусть идёт или нужно Глейзеров разводить, с Вараном и Каземиро у Переса сработало, почему бы не попробовать.
Очередное разочарование из переоцененной БЛ, так же, как Вернер и другие.
В СА пусть идёт или нужно Глейзеров разводить, с Вараном и Каземиро у Переса сработало, почему бы не попробовать.