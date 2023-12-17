ФИФА с 2024 года будет проводить Межконтинентальный кубок

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вчера, 23:42

ФИФА сообщила о создании Межконтинентального кубка, его будут разыгрывать с 2024 года.

Это ежегодный турнир, в котором выступят победители международных турниров каждой из конфедераций. Соревнование предполагает наличие нескольких этапов.

В первом раунде этапа А победитель Лиги чемпионов Азии или Африки на своем домашнем стадионе встретится с победителем Лиги чемпионов Океании.

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с оставшимся представителем от Азии или Африки. Стоит отметить, что порядок участия африканского и азиатского коллективов в 2024 году определится при помощи жеребьевки, после чего будет чередоваться каждый год.

На этапе B сразятся победители Кубка КОНКАКАФ и Кубка Либертадорес, при этом хозяева станут известны по итогам жеребьевки, после этого право проведения будет переходить между конфедерациями каждый год.

Финальную часть турнира разыграют на нейтральном поле. Победитель поединка между командами, выигравшими этапы А и B, встретится в финале с победителем Лиги чемпионов УЕФА .

В 2024 году матч плей-офф пройдет 14 декабря, финал состоится 18 декабря.