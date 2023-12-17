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ФИФА с 2024 года будет проводить Межконтинентальный кубок

вчера, 23:42

ФИФА сообщила о создании Межконтинентального кубка, его будут разыгрывать с 2024 года.

Это ежегодный турнир, в котором выступят победители международных турниров каждой из конфедераций. Соревнование предполагает наличие нескольких этапов.

В первом раунде этапа А победитель Лиги чемпионов Азии или Африки на своем домашнем стадионе встретится с победителем Лиги чемпионов Океании.

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с оставшимся представителем от Азии или Африки. Стоит отметить, что порядок участия африканского и азиатского коллективов в 2024 году определится при помощи жеребьевки, после чего будет чередоваться каждый год.

На этапе B сразятся победители Кубка КОНКАКАФ и Кубка Либертадорес, при этом хозяева станут известны по итогам жеребьевки, после этого право проведения будет переходить между конфедерациями каждый год.

Финальную часть турнира разыграют на нейтральном поле. Победитель поединка между командами, выигравшими этапы А и B, встретится в финале с победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В 2024 году матч плей-офф пройдет 14 декабря, финал состоится 18 декабря.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт olympics.com
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:38
Ну что господа, скоро футбол будет все 12 месяцев, а количество матчей всегда будет по два в неделю.
Но какой это будет футбол? Вопрос риторический.
ndcwa3w4uzcx
ndcwa3w4uzcx
сегодня в 07:35
Саудиты уже слово замолвили, всё под себя переделывают
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Чем больше различных турниров, тем меньше интереса к ним. Так и будет. Неужели этим организаторам непонятно, что не все мериться деньгами. Когда то от перенасыщения люди просто устанут.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 06:15
Как говорится: "Мы всё дальше от бога"
112910415
112910415
сегодня в 06:12
оказывается, не все ещё кубки придуманы )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:35
Это уже не Межконтинентальный кубок, а денежный проект.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:17
Тут главное не затронуть чувства Пересу, а то завоняет и испортит воздух как всегда.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:58
Пока "деятели" ФИФА сами основательно не запутаются и " не упрутся рогом" они вряд ли успокоятся...)
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:38
Перес : Все в СуперЛигу.. А-ха-ха-ха..
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:34
Остановитесь идиоты, во что вы превращаете футбол, убогие!
drug01
drug01
сегодня в 00:32
С количеством турниров футбол может потерять свою радость
d8x6x4aeqtns
d8x6x4aeqtns ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:31
В свое время Межконтинентальный кубок уступил место клубному чемпионату мира. Теперь оба турнира будут существовать одновременно, причем один из них частично дублирует по своему составу участников другой — бред какой-то
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:27
После многочисленных реформ Фифа по изменению форматов турниров, расширения количества участников и внедрения новых нелепых кубков и правил интерес к футболу постепенно угасает, по себе могу сказать. Если раньше матчи ЛЧ или ЧМ ждал с нетерпением как нечто эксклюзивное и крутое, то сейчас желание включить футбол появляется только когда уж совсем заняться нечем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:19
Я думаю, Инфантино и Чеферин не успокоятся, пока не доведут количество матчей в год для игрока до 100-150. Следующий логичный шаг будет расширить ростер команд до 100 игроков тогда как раз.
Гость
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