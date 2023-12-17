Стало известно, какие команды сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

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вчера, 20:57

ФИФА опубликовала критерии отбора команд на Клубный чемпионат мира, которые будут действовать с 2025 года.

Ранее стало известно, что турнир продлится месяц. В рамках сегодняшнего заседания в Джидде Совет ФИФА официально закрепил эти даты, а также согласовал регламент отбора коллективов на турнир, зависящий от выступления в международных клубных турнирах. Помимо победителей соревнований последних лет, в КЧМ сыграют команды, занявшие первые строчки в рейтингах.

Европейские коллективы будут получать по 2 балла за каждую победу в матче Лиги чемпионов и по 1 пункту – за ничью. За выход в групповой этап ЛЧ будет начисляться 4 очка, за выход в плей-офф – 5 очков, по 1 баллу будет добавляться за попадание в каждую следующую стадию соревнования.

Команды из остальных конфедераций за каждую победу в матче международного соревнования будут получать по 3 очка, за ничью – 1 балл, за выход на каждый последующий этап – по 3 пункта.

Таким образом, участие в Клубном чемпионате мира 2025 года себе обеспечили:

Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ , «Интер», «Порту», «Бенфика».

Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе».

Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Рэд Даймондс».

Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад».

КОНКАКАФ : «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон».

Океания: «Окленд Сити».