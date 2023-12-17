Стало известно, какие команды сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

ФИФА опубликовала критерии отбора команд на Клубный чемпионат мира, которые будут действовать с 2025 года.
Ранее стало известно, что турнир продлится месяц. В рамках сегодняшнего заседания в Джидде Совет ФИФА официально закрепил эти даты, а также согласовал регламент отбора коллективов на турнир, зависящий от выступления в международных клубных турнирах. Помимо победителей соревнований последних лет, в КЧМ сыграют команды, занявшие первые строчки в рейтингах.
Европейские коллективы будут получать по 2 балла за каждую победу в матче Лиги чемпионов и по 1 пункту – за ничью. За выход в групповой этап ЛЧ будет начисляться 4 очка, за выход в плей-офф – 5 очков, по 1 баллу будет добавляться за попадание в каждую следующую стадию соревнования.
Команды из остальных конфедераций за каждую победу в матче международного соревнования будут получать по 3 очка, за ничью – 1 балл, за выход на каждый последующий этап – по 3 пункта.
Таким образом, участие в Клубном чемпионате мира 2025 года себе обеспечили:
Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту», «Бенфика».
Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе».
Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Рэд Даймондс».
Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад».
КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон».
Океания: «Окленд Сити».
Но главное не это, а какая мотивация будет у участников, кроме денег? Выиграть трофей после только закончившегося внутреннего чемпионата? Да ещё и место проведения США, где много развлечений...
В общем, пока всё "это" похоже просто на какую-то видимость деятельности ФИФА по привлечению интереса. а по сути, кроме финансовой выгоды в виде продаж билетов, трансляций, да всяких атрибутов (футболки, флажки, значки и пр. с эмблемами клубов) ничего интересного данный формат не представляет. Ну, это для меня так, наверняка найдутся многие, кому интересно. Просто вот есть Лига Наций, опять же, на мой взгляд - просто официальные товарищеские игры. Так и с клубным ЧМ, если только рассматривать как подготовительный этап к новому сезону.
Но главное не это, а какая мотивация будет у участников, кроме денег? Выиграть трофей после только закончившегося внутреннего чемпионата? Да ещё и место проведения США, где много развлечений...
В общем, пока всё "это" похоже просто на какую-то видимость деятельности ФИФА по привлечению интереса. а по сути, кроме финансовой выгоды в виде продаж билетов, трансляций, да всяких атрибутов (футболки, флажки, значки и пр. с эмблемами клубов) ничего интересного данный формат не представляет. Ну, это для меня так, наверняка найдутся многие, кому интересно. Просто вот есть Лига Наций, опять же, на мой взгляд - просто официальные товарищеские игры. Так и с клубным ЧМ, если только рассматривать как подготовительный этап к новому сезону.
Пойду пересчитаю....
19 опять.
И ... как меж собой бодаться будут ?
Пойду пересчитаю....
19 опять.
И ... как меж собой бодаться будут ?