Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияКлубный чемпионат мира 2025

Стало известно, какие команды сыграют на Клубном чемпионате мира 2025

вчера, 20:57

ФИФА опубликовала критерии отбора команд на Клубный чемпионат мира, которые будут действовать с 2025 года.

Ранее стало известно, что турнир продлится месяц. В рамках сегодняшнего заседания в Джидде Совет ФИФА официально закрепил эти даты, а также согласовал регламент отбора коллективов на турнир, зависящий от выступления в международных клубных турнирах. Помимо победителей соревнований последних лет, в КЧМ сыграют команды, занявшие первые строчки в рейтингах.

Европейские коллективы будут получать по 2 балла за каждую победу в матче Лиги чемпионов и по 1 пункту – за ничью. За выход в групповой этап ЛЧ будет начисляться 4 очка, за выход в плей-офф – 5 очков, по 1 баллу будет добавляться за попадание в каждую следующую стадию соревнования.

Команды из остальных конфедераций за каждую победу в матче международного соревнования будут получать по 3 очка, за ничью – 1 балл, за выход на каждый последующий этап – по 3 пункта.

Таким образом, участие в Клубном чемпионате мира 2025 года себе обеспечили:

Европа: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту», «Бенфика».

Южная Америка: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе».

Азия: «Аль-Хилаль», «Урава Рэд Даймондс».

Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон».

Океания: «Окленд Сити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФИФА с 2024 года будет проводить Межконтинентальный кубок
Вчера, 23:42
В ФНЛ хотят провести матч между сборными Первой лиги и РПЛ
15 декабря
Сербия может провести товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге
15 декабря
Стало известно, когда возобновится чемпионат Турции
13 декабря
Семак не поддерживает возможный переход на систему розыгрыша «весна-осень»
12 декабря
В «Сантосе» подтвердили участие клуба в турнире БРИКС, где сыграет «Зенит»
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:38
фишка такая - плодить лишние турниры
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:11
Дырявого и сюда не пригласили...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:19
Сколько же не нужных турниров наплодили в последние годы..
FootFun
FootFun
вчера в 22:57
А что здесь забыли Порту и Бенфика???
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 22:44
Играть скорее всего в Азии будут
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 22:42
Шейхи бабла нальют и будет нам зрелище !
2na2kdu2h9g4
2na2kdu2h9g4
вчера в 22:42
Задумка может и неплохая, но заранее включать в турнир клубы - это не очень профессионально. Например, откажутся шейхи после этого сезона от спонсорства ПСЖ и что станет с "парижанами"?
Но главное не это, а какая мотивация будет у участников, кроме денег? Выиграть трофей после только закончившегося внутреннего чемпионата? Да ещё и место проведения США, где много развлечений...
В общем, пока всё "это" похоже просто на какую-то видимость деятельности ФИФА по привлечению интереса. а по сути, кроме финансовой выгоды в виде продаж билетов, трансляций, да всяких атрибутов (футболки, флажки, значки и пр. с эмблемами клубов) ничего интересного данный формат не представляет. Ну, это для меня так, наверняка найдутся многие, кому интересно. Просто вот есть Лига Наций, опять же, на мой взгляд - просто официальные товарищеские игры. Так и с клубным ЧМ, если только рассматривать как подготовительный этап к новому сезону.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:39
Ты не понял. Эти 19 команд точно будут участвовать. Но кроме них будут еще команды, которые пока не определились. Например, победители ЛЧ 2024 в Европе, Азии, Америке, Австралии и т. д. Команд будет больше.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:37
Вот именно. По какому принципу отбирались эти команды? Очень интересно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:28
19 насчитал. Бррррррррррр!!!
Пойду пересчитаю....

19 опять.
И ... как меж собой бодаться будут ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:51
Сколько команд сыграет на следующим клубном чемпионате мира , после этого и сколько он продлится не знает ни кто...)
2jg35nuh58pn
2jg35nuh58pn
вчера в 21:50
ценность этого турнира - 0.0. ну по крайней мере в ближайшие лет 15-20, пока он не обрастет хоть какой-то историей. ну или пока ЛЧ окончательно не спишут в утиль безумными реформами
Elliada
Elliada
вчера в 21:47
По любому кто-то из Европы выиграет. Остальные для количества. Могу понять, что там делают Сити, Реал и Челси. Они победители ЛЧ последних лет. А что там забыли ПСЖ, Бенфика, Порту, Интер?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
месяц?? ну че за бред придумывают???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 