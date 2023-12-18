Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы

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вчера, 15:21

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

«Фейеноорд» — «Рома»

«Милан» — «Ренн»

«Ланс» — «Фрайбург»

«Янг Бойз» — «Спортинг»

«Бенфика» — «Тулуза»

«Брага» — «Карабах»

«Галатасарай» — «Спарта» Прага

«Шахтёр» — «Марсель»

Первые матчи запланированы на 15 февраля 2024 года, ответные — на 22 февраля 2024-го. 23 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛЕ .