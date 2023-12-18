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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы

вчера, 15:21

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

«Фейеноорд» — «Рома»

«Милан» — «Ренн»

«Ланс» — «Фрайбург»

«Янг Бойз» — «Спортинг»

«Бенфика» — «Тулуза»

«Брага» — «Карабах»

«Галатасарай» — «Спарта» Прага

«Шахтёр» — «Марсель»

Первые матчи запланированы на 15 февраля 2024 года, ответные — на 22 февраля 2024-го. 23 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛЕ.

Встречи 1/8 состоятся 7 и 14 марта, 1/4 — 11 и 18 апреля, 1/2 — 2 и 9 мая. Финал ЛЕ пройдёт в Дублине 22 мая 2024 года.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:34
В 1/8 финала Лиги Европы должны пройти следующие команды: Фейеноорд/Рома(50/50), Милан, Ланс, Спортинг, Тулуза, Брага(буду только рад, если дальше пройдёт Карабах), Галатасарай, Марсель (тоже буду рад, если дальше пройдёт Донецкий Шахтер). Но я говорю, что у остальных нет шансов. Шансы всегда есть. Любая команда может преподнести сюрприз. Следующая стадия поинтереснее должна быть. Как говорится, будем ждать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:31
Жаль не попали Спортинг Брага - Спарта Прага.

Было бы противостояние Брага - Прага )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:30
Пары достаточно ровные, выделю может только первую...
112910415
112910415
вчера в 16:30
восторга пока не случилось
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:05
Ну, да они только дп время их разгромил, но теперь решили не рисковать... сразу заплатили.
Всё куплено в футболе.
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:58
Относительно легко? Там дело до овертайма дошло. Да, америкосы, а также жидомасоны и рептилоиды с планеты Нибиру.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:58
Интересных пар и нету
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:57
Да надоел этот Рома и Фейенорд каждый год
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 15:51
Рома в прошлом году относительно легко прошла Фейоноорд, наверное тоже заплатили, что бы опять они им попались?
Америкосы башляют?
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:43
Фейеноорд Рома уже классика
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:31
Опять Фейоноорд - Рома 🤦‍♂️ Роттердамцам пора уже недвижимость в Риме покупать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:29
Дальше будет интереснее)) пока скучновато
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