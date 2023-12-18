Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.
«Фейеноорд» — «Рома»
«Милан» — «Ренн»
«Ланс» — «Фрайбург»
«Янг Бойз» — «Спортинг»
«Бенфика» — «Тулуза»
«Брага» — «Карабах»
«Галатасарай» — «Спарта» Прага
«Шахтёр» — «Марсель»
Первые матчи запланированы на 15 февраля 2024 года, ответные — на 22 февраля 2024-го. 23 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛЕ.
Встречи 1/8 состоятся 7 и 14 марта, 1/4 — 11 и 18 апреля, 1/2 — 2 и 9 мая. Финал ЛЕ пройдёт в Дублине 22 мая 2024 года.