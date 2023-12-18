Мансилья рассказал о привычках российских игроков, которые его удивили

Нападающий «Оренбурга» ответил на вопрос о том, что его удивило в привычках российских футболистов.

Какие странные привычки я заметил у русских? Когда кто-то заканчивает есть, он не ждёт остальных. Он просто встаёт и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято — мы ждём всех и только потом уходим. Да, ещё все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом.