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Мансилья рассказал о привычках российских игроков, которые его удивили

вчера, 20:49

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья ответил на вопрос о том, что его удивило в привычках российских футболистов.

Какие странные привычки я заметил у русских? Когда кто-то заканчивает есть, он не ждёт остальных. Он просто встаёт и уходит из-за стола! У нас, в Аргентине, так не принято — мы ждём всех и только потом уходим. Да, ещё все сидят в этот момент в телефонах. В Аргентине в футбольных клубах запрещено пользоваться телефонами за столом. Это хорошо, потому что позволяет тебе общаться с одноклубниками. В Аргентине ты заплатишь штраф, если будешь пользоваться телефоном за столом.

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:09
А вот на счет телефонов я с ним полностью согласен. Уж за столом их точно надо убирать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:07
Первое, что хочется сказать в таком случае аргентинскому футболисту: Привыкай, это Россия , детка!. А если серьёзно, то в каждом клубе существуют свои определённые требования и правила поведения, установленные руководством администрации или Главным тренером команды, как на базе, так и за её пределами и строгое их соблюдение, будь то клубная столовая или футбольное поле во время тренировки или перед матчем может быть прописано в личном контракте. И если некоторые вольности разрешены в Оренбурге, то это не значит, что они разрешены в ЦСКА, Ахмате или в Ростове. Чтобы это понять надо просто оказаться в новом коллективе. Болейте за своих. не против других!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
У нас штраф "за телефон" входит в стоимость обеда....
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 21:04
Различия не в пользу российских футболистов.
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