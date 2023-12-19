Морено пока не одобрил переходы Ерохина и Чистякова

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вчера, 09:40

Новый главный тренер «Сочи» на данный момент не одобрил трансферы игроков «Зенита» и .

Отмечается, что переход Алексея Сутормина уже согласован, клубы ведут диалог по теме. «Зенит» готов отпустить Ерохина и Чистякова, но южане пока что не приняли итогового решения.