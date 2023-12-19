Морено пока не одобрил переходы Ерохина и Чистякова

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено на данный момент не одобрил трансферы игроков «Зенита» Александра Ерохина и Дмитрия Чистякова.
Отмечается, что переход Алексея Сутормина уже согласован, клубы ведут диалог по теме. «Зенит» готов отпустить Ерохина и Чистякова, но южане пока что не приняли итогового решения.
Если это аренда до конца сезона, то надо брать, думаю в борьбе за выживания они помогут команде. А вот если это полноценный трансфер, то на сколько будет подписан контракт?
Дмитрию Чистякову 29 лет, так же как и Сутормину, который вроде уже в Сочи.
Так, вот они ещё молодые и их можно взять на ближайшие годы и игроки они не плохие, просто по ряду причин в Зените предпочитают других игроков.
А вот Ерохину 34 года и он уже давно уже выходит по праздникам и то в концовках встреч.
Да в этом сезоне он может помочь команде, тем более Морена только знакомится с реалиями РПЛ и ему нет смысла набирать кого попала, тем более заключать контракты на долгое время.
Морена по любому выставил особые требования при подписании контракта руководству клуба и думаю в его планы не входят такие игроки как Ерохин. Конечно не в обиду будет сказано для последнего, но надо признавать реалии, а не делать недоумённый вид когда многие игроки далеко за тридцать удивляются и жалуются, что им не дают много игрового времени.
Если это аренда до конца сезона, то надо брать, думаю в борьбе за выживания они помогут команде. А вот если это полноценный трансфер, то на сколько будет подписан контракт?
Дмитрию Чистякову 29 лет, так же как и Сутормину, который вроде уже в Сочи.
Так, вот они ещё молодые и их можно взять на ближайшие годы и игроки они не плохие, просто по ряду причин в Зените предпочитают других игроков.
А вот Ерохину 34 года и он уже давно уже выходит по праздникам и то в концовках встреч.
Да в этом сезоне он может помочь команде, тем более Морена только знакомится с реалиями РПЛ и ему нет смысла набирать кого попала, тем более заключать контракты на долгое время.
Морена по любому выставил особые требования при подписании контракта руководству клуба и думаю в его планы не входят такие игроки как Ерохин. Конечно не в обиду будет сказано для последнего, но надо признавать реалии, а не делать недоумённый вид когда многие игроки далеко за тридцать удивляются и жалуются, что им не дают много игрового времени.