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Морено пока не одобрил переходы Ерохина и Чистякова

вчера, 09:40

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено на данный момент не одобрил трансферы игроков «Зенита» Александра Ерохина и Дмитрия Чистякова.

Отмечается, что переход Алексея Сутормина уже согласован, клубы ведут диалог по теме. «Зенит» готов отпустить Ерохина и Чистякова, но южане пока что не приняли итогового решения.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:59
Если карьера возродится, то все будут только ЗА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:15, ред.
Тренер присматривается, время у него ещё есть. Ему же нужно построить свою команду, на своё видение футбола в чужой для него стране, поэтому спешить не будет. Одному ему известно, какие футболисты ему нужны, и какую модель игры он собирается проповедовать, поэтому тренер в настоящее время изучает и действующих игроков, и возможных кандидатов. Правильно делает, потому что перед ним стоит основная задача - оставить "Сочи" в РПЛ. В зависимости от её выполнения мы и будем в дальнейшем наблюдать за телодвижениями Морено по формированию коллектива.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:30
Может и отыграли, особенно Ерохин, но попробовать не мешает. А вдруг вспомнят, как это делается.)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:08
Хитрый Зенит. Сплавляет вершки, а корешки оставляет у себя. Нашли простофилю).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:03
А вот тут то интересно было бы узнать, что стоит за словом "трансфер".
Если это аренда до конца сезона, то надо брать, думаю в борьбе за выживания они помогут команде. А вот если это полноценный трансфер, то на сколько будет подписан контракт?
Дмитрию Чистякову 29 лет, так же как и Сутормину, который вроде уже в Сочи.
Так, вот они ещё молодые и их можно взять на ближайшие годы и игроки они не плохие, просто по ряду причин в Зените предпочитают других игроков.
А вот Ерохину 34 года и он уже давно уже выходит по праздникам и то в концовках встреч.
Да в этом сезоне он может помочь команде, тем более Морена только знакомится с реалиями РПЛ и ему нет смысла набирать кого попала, тем более заключать контракты на долгое время.
Морена по любому выставил особые требования при подписании контракта руководству клуба и думаю в его планы не входят такие игроки как Ерохин. Конечно не в обиду будет сказано для последнего, но надо признавать реалии, а не делать недоумённый вид когда многие игроки далеко за тридцать удивляются и жалуются, что им не дают много игрового времени.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:56
"Первый тайм отыграли....")
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:42
А может они отыграли своё сидя в запасе?
lotsman
lotsman
вчера в 11:26
А чего сомневаться. И Чистяков и Ерохин не помешают команде. Это не плохое усиление. Им играть надо, а не сидеть в Зените на скамейке
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:49
договорятся, нужно время
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:39
Фарм клуб в действии... Все бы игроки пригодились Сочи...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:27
Все трое пригодились бы Сочи особенно Сутормин.
112910415
112910415
вчера в 10:18
" А можно всех посмотреть ? "
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:17
Или ещё в Зените сомневаются....)
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