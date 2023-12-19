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Фанаты «Арсенала» рады, что в их клуб перешёл скаут из «Реала»

вчера, 09:59

Пауло Ксавье покинул пост скаута «Реала» и перешёл в «Арсенал».

Специалист уже начал работать, его сферой является Южная Америка. Помогать ему будут еще два скаута «канониров».

При Ксавье в «Реал» пришли Винисиус Жуниор и Родриго Силва, а в будущем к ним присоединится Эндрик из «Палмейраса». Один из болельщиков лондонцев отреагировал на новость:

Эта команда наконец-то порадовала меня!

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Арсенал  Реал
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:41
Надеюсь, Пауло Ксавьер обладает таким же даром, как Чарльз Ксавьер, более известный как Профессор Х, из знаменитого фильма "Люди Икс" 🤣🤣🤣
Ксавье работал в Бразильской футбольной конфедерации (CBF) в период с 2015 по 2017 год вместе со спортивным директором Арсенала Эду, так что думаю их связка должна сработать и дать хорошие плоды, а так, хочется, чтоб в составе Арсенала появились игроки по типу Вальверде, Винисиуса. Посмотрим, какие бриллианты из Южной Америки окажутся в Арсенале
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
Рекомендательное портфолио удовлетворительное, ждем-с новых южноамериканских лиц!)
112910415
112910415
вчера в 10:29
хороший специалист на вес золота ... если правда хороший !
gd7hvrpf53kq
gd7hvrpf53kq
вчера в 10:27
Посмотрим какая от него польза будет
Гость
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