Фанаты «Арсенала» рады, что в их клуб перешёл скаут из «Реала»

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вчера, 09:59

Пауло Ксавье покинул пост скаута «Реала» и перешёл в «Арсенал».

Специалист уже начал работать, его сферой является Южная Америка. Помогать ему будут еще два скаута «канониров».

При Ксавье в «Реал» пришли Винисиус Жуниор и Родриго Силва, а в будущем к ним присоединится Эндрик из «Палмейраса». Один из болельщиков лондонцев отреагировал на новость: