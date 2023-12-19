Фанаты «Арсенала» рады, что в их клуб перешёл скаут из «Реала»

Пауло Ксавье покинул пост скаута «Реала» и перешёл в «Арсенал».
Специалист уже начал работать, его сферой является Южная Америка. Помогать ему будут еще два скаута «канониров».
При Ксавье в «Реал» пришли Винисиус Жуниор и Родриго Силва, а в будущем к ним присоединится Эндрик из «Палмейраса». Один из болельщиков лондонцев отреагировал на новость:
Эта команда наконец-то порадовала меня!
Ксавье работал в Бразильской футбольной конфедерации (CBF) в период с 2015 по 2017 год вместе со спортивным директором Арсенала Эду, так что думаю их связка должна сработать и дать хорошие плоды, а так, хочется, чтоб в составе Арсенала появились игроки по типу Вальверде, Винисиуса. Посмотрим, какие бриллианты из Южной Америки окажутся в Арсенале
Ксавье работал в Бразильской футбольной конфедерации (CBF) в период с 2015 по 2017 год вместе со спортивным директором Арсенала Эду, так что думаю их связка должна сработать и дать хорошие плоды, а так, хочется, чтоб в составе Арсенала появились игроки по типу Вальверде, Винисиуса. Посмотрим, какие бриллианты из Южной Америки окажутся в Арсенале