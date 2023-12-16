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Кевин-Принс Боатенг станет тренером клуба Матса Хуммельса

вчера, 10:04

Бывший футболист «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг возглавит команду из Baller League.

Baller League — это новый формат мини-футбола, основанный на быстрых матчах на небольших полях. Игры будут проходить в течение нескольких недель во время зимней паузы в Бундеслиге, а команды будут состоять из любителей и полупрофессионалов. Боатенг возглавил клуб, который был создан защитником «Боруссии» Дортмунд Матсом Хуммельсом.

Напомним, что Кевин-Принс объявил о завершении карьеры в 36 лет в августе этого года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:40
Хорошая, футбольная новость.
Удачи товарищу.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:40
Пока так, а потом и нормальный клуб дрверят !
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