Диего Алонсо уволен с поста главного тренера «Севильи»

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вчера, 23:17

покинул пост главного тренера «Севильи».

Специалист возглавлял команду с 10 октября. Под руководством наставника коллектив провел 13 матчей, одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Сегодня «Севилья» крупно уступила «Хетафе» (0:3). Андалусийцы идут на 16-м месте в Ла Лиге.