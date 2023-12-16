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Диего Алонсо уволен с поста главного тренера «Севильи»

вчера, 23:17

Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Севильи».

Специалист возглавлял команду с 10 октября. Под руководством наставника коллектив провел 13 матчей, одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Сегодня «Севилья» крупно уступила «Хетафе» (0:3). Андалусийцы идут на 16-м месте в Ла Лиге.

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Все комментарии
Крылатый
Крылатый
сегодня в 11:34
Я как-то пропустил, а куда Мендилабар делся?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:34
Ну тоже как МЮ, дождались вылета отовсюду и про"ранного чемпионата и потом уволили. А чуть раньше нельзя было это сделать?

Так же МЮ, вылетел с позором, с антирекордом всех времен . В чемпионате вне еврокубков, но тянут зачем-то. Надо проиграть сегодня снова 7-0 Ливеру, чтоб его уволили? Неужели и так не понятно, что пора? Могли спасти еврокубки ещё.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:13
Не получилось. Бывает.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:32
Не вылететь бы в этом сезоне....
asg4nj94sftp
asg4nj94sftp
сегодня в 05:17
Надо спасать Севилью, так и до Сегунды недалеко свалиться
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 04:22
Ну наконец-то! Взяли бы теперь какого-нибудь более знаменитого тренера, а ещё желательно более эффективного
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:23
Команда уже в зоне вылета, это возмутительно!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:02
Очень долго ждали. Нужен другой тренер.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:52
Давно пора это было сделать.
Гость
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