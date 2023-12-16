Диего Алонсо уволен с поста главного тренера «Севильи»

Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Севильи».
Специалист возглавлял команду с 10 октября. Под руководством наставника коллектив провел 13 матчей, одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
Сегодня «Севилья» крупно уступила «Хетафе» (0:3). Андалусийцы идут на 16-м месте в Ла Лиге.
Так же МЮ, вылетел с позором, с антирекордом всех времен . В чемпионате вне еврокубков, но тянут зачем-то. Надо проиграть сегодня снова 7-0 Ливеру, чтоб его уволили? Неужели и так не понятно, что пора? Могли спасти еврокубки ещё.
Так же МЮ, вылетел с позором, с антирекордом всех времен . В чемпионате вне еврокубков, но тянут зачем-то. Надо проиграть сегодня снова 7-0 Ливеру, чтоб его уволили? Неужели и так не понятно, что пора? Могли спасти еврокубки ещё.