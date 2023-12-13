Анчелотти стал самым успешным наставником «Реала» в Лиге чемпионов

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион». Благодаря этому главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал лидером среди наставников мадридского клуба по количеству выигранных матчей в главном еврокубковом турнире.
Итальянец одержал 42 победы во главе «Реала» в ЛЧ за 56 игр.
Э - Эффективность)))
Э - Эффективность)))
Долгое время болельщики Реала каждый божий день гнали его , теперь молятся
Да у Карло Анчелотти и в общем количестве матчей во главе Мадрида самый высокий процент побед в истории клуба- великий тренер!
Долгое время болельщики Реала каждый божий день гнали его , теперь молятся
Да у Карло Анчелотти и в общем количестве матчей во главе Мадрида самый высокий процент побед в истории клуба- великий тренер!
Анчелотти с "Реалом" - 56 матчей, 42 победы, 2 Кубка
Так, для интереса
Анчелотти с "Реалом" - 56 матчей, 42 победы, 2 Кубка
Так, для интереса