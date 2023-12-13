Анчелотти стал самым успешным наставником «Реала» в Лиге чемпионов

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вчера, 09:51

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион». Благодаря этому главный тренер «сливочных» стал лидером среди наставников мадридского клуба по количеству выигранных матчей в главном еврокубковом турнире.