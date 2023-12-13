Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига Чемпионов 2023/2024

Анчелотти стал самым успешным наставником «Реала» в Лиге чемпионов

вчера, 09:51
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион». Благодаря этому главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал лидером среди наставников мадридского клуба по количеству выигранных матчей в главном еврокубковом турнире.

Итальянец одержал 42 победы во главе «Реала» в ЛЧ за 56 игр.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд для клубов АПЛ в Лиге чемпионов
Вчера, 09:40
«Астон Вилла» выиграла 15 домашних матчей подряд в АПЛ. Это рекорд клуба
10 декабря
«Црвена Звезда» установила мировой рекорд
09 декабря
Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й мяч в АПЛ
09 декабря
Хименес побил рекорд Луиса Суареса в чемпионате Нидерландов
08 декабря
«Тоттенхэм» установил два антирекорда АПЛ
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:12
А кто кого уделал в позапрошлом сезоне?
shur
shur
вчера в 16:34
...здоровья, стратегии и побед...!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:16
А сколько ушастых Анчелотти взял с Реалом?
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:14
Позорник а как его Гвардиола уделал в прошлом сезоне
vova505
vova505
вчера в 12:37
Супер!!!
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 11:59
Хорош как всегда.
w1345ds
w1345ds ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:56
Зидан с "Реалом" - 53 матча, 32 победы, 3 кубка.

Э - Эффективность)))
5qgacy533uv7
5qgacy533uv7
вчера в 10:53
Держит марку папа Карло
pqqgj35qu3kv
pqqgj35qu3kv
вчера в 10:43
При этом Анчелотти ещё и очень скромный и спокойный. При этом дядька старой закалки. У него никогда не было никаких проблем с футболистами.
Долгое время болельщики Реала каждый божий день гнали его , теперь молятся
Да у Карло Анчелотти и в общем количестве матчей во главе Мадрида самый высокий процент побед в истории клуба- великий тренер!
eleven LC
eleven LC
вчера в 10:39
Реал в третий раз одержал шесть побед из шести в группе лч!
lotsman
lotsman
вчера в 10:33
Талантливый тренер. Как говорят - мастерство не пропьёшь.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:10
Пеп Гвардиола с МС - 80 матчей, 52 победы, 1 Кубок
Анчелотти с "Реалом" - 56 матчей, 42 победы, 2 Кубка
Так, для интереса
112910415
112910415
вчера в 10:01
надо оставаться, короче
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:58
Судить нужно не по выигранным матчам, а по выигранным Кубкам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 