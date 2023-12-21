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Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги

сегодня, 12:20

Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Кроме того, ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.

Данный турнир может быть создан официально в соответствии с европейскими законами.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 13:49
Меняйте лучше правила игры, чтобы футбол стал смотрибельным. К черту все офсайды или решайте всё в пользу атаки. Легионеров не больше двух в команде, реальные цены на футболистов, верхний потолок не более 5 миллионов $… Превратили футбол в базар, ну не стоят эти чуваки в труселях по 100-150 млн. На эти деньги можно развивать детско-юношеский футбол во всех странах. За счет простых решений можно сделать очень большой шаг в пользу развития футбола…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:19, ред.
Ты не больно то из Переса делай отрицательного героя, Павел.
Что талантливому и обеспеченному человеку нужно на закате лет ? Деньги и ещё раз деньги ? А может что-то дельное в созидательном плане ? И здесь тщеславие старика только во благо.
Думаю, что Суперлига - не столько финансовая игрушка для деда Фло, сколько одно из средств сохранения клубного футбола Европы и остановка стагнации качества самой игры, пока Чефер/Инфантино её до конца не уконтрапупили.

Мы вчера начали беседу в этом русле. Давай продолжим.
Гляди сам. Содержание матчей У Всех топов упрощается, - всё меньше и меньше мы видим привычный ранее фантазийный сценарий развития игр, и всё больше превалирует физуха с нахрапом, направленные на устаканивание результата как можно быстрее. Что мы получаем, как зрители ? Уши от дохлого осла. Нет в игре ни соло-проходов, ни сказочных дриблингов, ни штрафных ударов, ни розыгрышей угловых, ни качественного розыгрыша мяча в позиционке..., а есть лишь тупо пресс и контры, где всё по принципу - прыг скок и в дамки. Ну и зачем это надо ?!

Сейчас эти гаврики из УЕФА/ФИФА проталкивают новый формат клубного чемпионата мира, принятие которого заставит прежде всего АПЛ поставить на кон свои фин. вложения в игроков, ибо при такой интенсивности и наслоении графиков игр, твой Арсенал - один из первых, кто загнётся, как клуб.
И в этой ситуации, чисто не рыпаться англичанам, - вариант на тоненького...

P.S. Никоим образом обеими руками не сторонник Суперлиги, однако сегодняшнему бардаку от этих дядей должна быть альтернатива, в противном случае дальше - больше...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:02
Раз у ФИФА и УЕФА нет монополии и права запрещать проводить Суперлигу, значит ее могут организовать вне эгиды ФИФА и УЕФА.
Ron09
Ron09 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:58
Поэтому в общем поэтому и главное точно поэтому.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:47, ред.
Я понимаю Переса, учитывая, что "Барселона" практически уже самовыпилилась из топ-клубов, "Атлетико" сейчас - команда ветеранов с непонятными перспективами (раньше им китайцы башляли и проворачивали липовые сделки типа продажи за двойную цену игроков в свой другой клуб "Далянь Инфань", сейчас эти деньги ушли).

Получается, Ла Лига рискует стать второй БЛ, мало того, она уже близка к этому, средняя стоимость остальных команд всё падает.

Флорентино хочет обезопасить "Реал" и создать Суперлигу.

Проблема в том, что Суперлига уже есть, это АПЛ, потому что они и так собирают примерно 80% денег с телетрансляций футбола со всей Европы. Любой вышедший из Чемпионшипа "Лутон Таун" получает 130 миллионов фунтов подъемных на сезон. Английским клубам вообще не надо рыпаться. Именно поэтому я не верю в осуществимость Суперлиги как отдельного проекта.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:40
И хорошо бы, чтобы Суперлига была без политики и мой Спартак вернул бы должок на Энфилде Клопу
112910415
112910415
сегодня в 12:39
трудно представить, что теперь из всего этого получится
shlomo
shlomo
сегодня в 12:32
Всем Добра!
Уважаемая команда Soccera !!!! .... Благодарю Вас за призы!... Всем игрокам удачи, фарта и везения....!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:24
После того как изменили формат Лч я за суперлигу хотя раньше был против
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
Значит могут и замутить. Ой не знаю, не знаю... Все что-то придумывают, меняют, расширяют....
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