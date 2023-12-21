Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги

Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Кроме того, ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.
Данный турнир может быть создан официально в соответствии с европейскими законами.
Получается, Ла Лига рискует стать второй БЛ, мало того, она уже близка к этому, средняя стоимость остальных команд всё падает.
Флорентино хочет обезопасить "Реал" и создать Суперлигу.
Проблема в том, что Суперлига уже есть, это АПЛ, потому что они и так собирают примерно 80% денег с телетрансляций футбола со всей Европы. Любой вышедший из Чемпионшипа "Лутон Таун" получает 130 миллионов фунтов подъемных на сезон. Английским клубам вообще не надо рыпаться. Именно поэтому я не верю в осуществимость Суперлиги как отдельного проекта.
Получается, Ла Лига рискует стать второй БЛ, мало того, она уже близка к этому, средняя стоимость остальных команд всё падает.
Флорентино хочет обезопасить "Реал" и создать Суперлигу.
Проблема в том, что Суперлига уже есть, это АПЛ, потому что они и так собирают примерно 80% денег с телетрансляций футбола со всей Европы. Любой вышедший из Чемпионшипа "Лутон Таун" получает 130 миллионов фунтов подъемных на сезон. Английским клубам вообще не надо рыпаться. Именно поэтому я не верю в осуществимость Суперлиги как отдельного проекта.
Что талантливому и обеспеченному человеку нужно на закате лет ? Деньги и ещё раз деньги ? А может что-то дельное в созидательном плане ? И здесь тщеславие старика только во благо.
Думаю, что Суперлига - не столько финансовая игрушка для деда Фло, сколько одно из средств сохранения клубного футбола Европы и остановка стагнации качества самой игры, пока Чефер/Инфантино её до конца не уконтрапупили.
Мы вчера начали беседу в этом русле. Давай продолжим.
Гляди сам. Содержание матчей У Всех топов упрощается, - всё меньше и меньше мы видим привычный ранее фантазийный сценарий развития игр, и всё больше превалирует физуха с нахрапом, направленные на устаканивание результата как можно быстрее. Что мы получаем, как зрители ? Уши от дохлого осла. Нет в игре ни соло-проходов, ни сказочных дриблингов, ни штрафных ударов, ни розыгрышей угловых, ни качественного розыгрыша мяча в позиционке..., а есть лишь тупо пресс и контры, где всё по принципу - прыг скок и в дамки. Ну и зачем это надо ?!
Сейчас эти гаврики из УЕФА/ФИФА проталкивают новый формат клубного чемпионата мира, принятие которого заставит прежде всего АПЛ поставить на кон свои фин. вложения в игроков, ибо при такой интенсивности и наслоении графиков игр, твой Арсенал - один из первых, кто загнётся, как клуб.
И в этой ситуации, чисто не рыпаться англичанам, - вариант на тоненького...
P.S. Никоим образом обеими руками не сторонник Суперлиги, однако сегодняшнему бардаку от этих дядей должна быть альтернатива, в противном случае дальше - больше...
Что талантливому и обеспеченному человеку нужно на закате лет ? Деньги и ещё раз деньги ? А может что-то дельное в созидательном плане ? И здесь тщеславие старика только во благо.
Думаю, что Суперлига - не столько финансовая игрушка для деда Фло, сколько одно из средств сохранения клубного футбола Европы и остановка стагнации качества самой игры, пока Чефер/Инфантино её до конца не уконтрапупили.
Мы вчера начали беседу в этом русле. Давай продолжим.
Гляди сам. Содержание матчей У Всех топов упрощается, - всё меньше и меньше мы видим привычный ранее фантазийный сценарий развития игр, и всё больше превалирует физуха с нахрапом, направленные на устаканивание результата как можно быстрее. Что мы получаем, как зрители ? Уши от дохлого осла. Нет в игре ни соло-проходов, ни сказочных дриблингов, ни штрафных ударов, ни розыгрышей угловых, ни качественного розыгрыша мяча в позиционке..., а есть лишь тупо пресс и контры, где всё по принципу - прыг скок и в дамки. Ну и зачем это надо ?!
Сейчас эти гаврики из УЕФА/ФИФА проталкивают новый формат клубного чемпионата мира, принятие которого заставит прежде всего АПЛ поставить на кон свои фин. вложения в игроков, ибо при такой интенсивности и наслоении графиков игр, твой Арсенал - один из первых, кто загнётся, как клуб.
И в этой ситуации, чисто не рыпаться англичанам, - вариант на тоненького...
P.S. Никоим образом обеими руками не сторонник Суперлиги, однако сегодняшнему бардаку от этих дядей должна быть альтернатива, в противном случае дальше - больше...