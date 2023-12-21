Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги

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сегодня, 12:20

Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим положением в отношении Суперлиги (запретив её). У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Кроме того, ФИФА и УЕФА не могут применить санкции на потенциальных участников Суперлиги.

Данный турнир может быть создан официально в соответствии с европейскими законами.