«Жирона» упустила победу над «Бетисом»

«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:1).
На 39-й минуте каталонцы вышли вперёд — с пенальти голом отметился Артём Довбик. На 88-й Херман Пеццелья сравнял счёт.
«Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании, имея в активе 28 очков. «Жирона» лидирует в турнире, у команды 45 баллов.
Севильцы смотрелись неплохо, предстали цепкой и организованой командой.
Только вот в завершении атак они туповаты- много неподготовленных ударов
с дальней и средней, хватает и растерянности в штрафной соперника.
Неудивительно, что имея лишь 2 поражения, они забивают на уровне команд
подвала таблицы. Будь они впереди порасторопнее, сегодня могли и победить.
А вот атаки Жироны часто вязли в плотной и компактной обороне хозяев.
Не удалось проявить себя ни Савио, ни Коуту, Довбик вообще постепенно
потерялся и был заменён.
Вобщем, неудачный для Жироны матч, и если Реал сейчас одолеет Алавеса,
то догонит каталонцев.
Но тут любопытно другое- во время матча появилась новость, что Жирона,
дескать, не сможет сыграть в следующем сезоне в ЛЧ, поскольку аффилирована по владельцу с МанСити..
Возникают 2 вопроса:
1. Почему играть не сможет именно Жирона а не МС, в чём критерий?
2. В прошлом сезоне в ЛЧ спокойно играли Лейпциг и Зальцбург, тоже
принадлежащие одному владельцу. И как это понимать?
Надо разобраться..)
Севильцы смотрелись неплохо, предстали цепкой и организованой командой.
Только вот в завершении атак они туповаты- много неподготовленных ударов
с дальней и средней, хватает и растерянности в штрафной соперника.
Неудивительно, что имея лишь 2 поражения, они забивают на уровне команд
подвала таблицы. Будь они впереди порасторопнее, сегодня могли и победить.
А вот атаки Жироны часто вязли в плотной и компактной обороне хозяев.
Не удалось проявить себя ни Савио, ни Коуту, Довбик вообще постепенно
потерялся и был заменён.
Вобщем, неудачный для Жироны матч, и если Реал сейчас одолеет Алавеса,
то догонит каталонцев.
Но тут любопытно другое- во время матча появилась новость, что Жирона,
дескать, не сможет сыграть в следующем сезоне в ЛЧ, поскольку аффилирована по владельцу с МанСити..
Возникают 2 вопроса:
1. Почему играть не сможет именно Жирона а не МС, в чём критерий?
2. В прошлом сезоне в ЛЧ спокойно играли Лейпциг и Зальцбург, тоже
принадлежащие одному владельцу. И как это понимать?
Надо разобраться..)
Мало того, я уже Переса недобрым словом про себя упомянул, учитывая, что Начо не только никакой в защите, но во втором матче подряд, когда начинал в основе, удаляется, и оба - грубыми прямыми красными. Нельзя так, чтобы такой исключительно для галочки защитник был третьим в команде.
Что можно сказать, если в полном составе взламывать было сложно, то что говорить про десятерых?
НО ОНИ СМОГЛИ! ДА, ЭТО, ЧЕРТ ПОБЕРИ, КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ, ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА. ЭТО ЧЕМПИОНЫ. ТУТ НЕТ СЛОВ. Головой забивает самый низкий игрок "Реала" - Лукас Васкес!
Несмотря на опять неадекватного судью, который позволял всю игру бить Браимушку и Джуда.
Это уже не на втором, а на четвёртом дыхании сыграно.
Мало того, я уже Переса недобрым словом про себя упомянул, учитывая, что Начо не только никакой в защите, но во втором матче подряд, когда начинал в основе, удаляется, и оба - грубыми прямыми красными. Нельзя так, чтобы такой исключительно для галочки защитник был третьим в команде.
Что можно сказать, если в полном составе взламывать было сложно, то что говорить про десятерых?
НО ОНИ СМОГЛИ! ДА, ЭТО, ЧЕРТ ПОБЕРИ, КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ, ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА. ЭТО ЧЕМПИОНЫ. ТУТ НЕТ СЛОВ. Головой забивает самый низкий игрок "Реала" - Лукас Васкес!
Несмотря на опять неадекватного судью, который позволял всю игру бить Браимушку и Джуда.
Это уже не на втором, а на четвёртом дыхании сыграно.