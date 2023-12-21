«Жирона» упустила победу над «Бетисом»

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вчера, 23:03

«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:1).

На 39-й минуте каталонцы вышли вперёд — с пенальти голом отметился Артём Довбик. На 88-й Херман Пеццелья сравнял счёт.

«Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании, имея в активе 28 очков. «Жирона» лидирует в турнире, у команды 45 баллов.