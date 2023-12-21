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«Жирона» упустила победу над «Бетисом»

вчера, 23:03
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Бетис» сыграл вничью с «Жироной» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:1).

На 39-й минуте каталонцы вышли вперёд — с пенальти голом отметился Артём Довбик. На 88-й Херман Пеццелья сравнял счёт.

«Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании, имея в активе 28 очков. «Жирона» лидирует в турнире, у команды 45 баллов.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:51
Жирона не настроилась на эту игру, жаль.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:48
Да уж, после первого тайма было понятно, что контратакующий автобус будет сложно сломать, особенно с двумя "пробоинами" в лице Гарсии и Начо (которые заменяли травмированных Алабу и Менди), но Начо просто сделал "Алавесу" подарок рождественский, и не только "Алавесу", учитывая, что, кроме Начо, один Рюдигер остался ЦЗ.

Мало того, я уже Переса недобрым словом про себя упомянул, учитывая, что Начо не только никакой в защите, но во втором матче подряд, когда начинал в основе, удаляется, и оба - грубыми прямыми красными. Нельзя так, чтобы такой исключительно для галочки защитник был третьим в команде.

Что можно сказать, если в полном составе взламывать было сложно, то что говорить про десятерых?

НО ОНИ СМОГЛИ! ДА, ЭТО, ЧЕРТ ПОБЕРИ, КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ, ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА. ЭТО ЧЕМПИОНЫ. ТУТ НЕТ СЛОВ. Головой забивает самый низкий игрок "Реала" - Лукас Васкес!

Несмотря на опять неадекватного судью, который позволял всю игру бить Браимушку и Джуда.

Это уже не на втором, а на четвёртом дыхании сыграно.
баск
баск
сегодня в 01:39
Алавесовские, конечно, клоуны лютые.

А Реал- крут.
Так затащить себе обратно практически потерянные уже очки..
Ну, Реал есть Реал, хотя бы и при проблемах.
Никуда не денесся, он пока первый..)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Эх Жирона. Ведь так хорошо сыграли против Барселоны в гостях. А тут не смогли выиграть у Реала Бетис. В свою очередь андалусийцы конечно молодцы, у двух лидеров чемпионата отобрали очки. А когда ещё и Набиль Фекир вернётся, после травмы, то вообще хорошо должно быть всё. Жирону этот результат очень сильно Не устраивает. А вот для Реала самое то, главное самим выиграть у Алавеса. Но всё равно, Жирона остаётся первой командой Барселоны, на данный момент.
sova147
sova147
сегодня в 00:22
В концовочке Жироне не повезло, жаль!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:18
Жирона молодцы, пока держатся, но это только 18 тур
К 25 туру скорее всего не поддержат темп лидера
Futurista
Futurista
вчера в 23:49
протон
протон
вчера в 23:49
Обидная потеря очков для Жироны, Реал скорее всего сравняется по очкам, но все равно, интрига есть и интерес.
баск
баск
вчера в 23:34
Лидер ЛаЛиги сегодня встретил достойного соперника и показать свои лучшие качества не сумел.

Севильцы смотрелись неплохо, предстали цепкой и организованой командой.
Только вот в завершении атак они туповаты- много неподготовленных ударов
с дальней и средней, хватает и растерянности в штрафной соперника.

Неудивительно, что имея лишь 2 поражения, они забивают на уровне команд
подвала таблицы. Будь они впереди порасторопнее, сегодня могли и победить.

А вот атаки Жироны часто вязли в плотной и компактной обороне хозяев.
Не удалось проявить себя ни Савио, ни Коуту, Довбик вообще постепенно
потерялся и был заменён.

Вобщем, неудачный для Жироны матч, и если Реал сейчас одолеет Алавеса,
то догонит каталонцев.

Но тут любопытно другое- во время матча появилась новость, что Жирона,
дескать, не сможет сыграть в следующем сезоне в ЛЧ, поскольку аффилирована по владельцу с МанСити..

Возникают 2 вопроса:
1. Почему играть не сможет именно Жирона а не МС, в чём критерий?
2. В прошлом сезоне в ЛЧ спокойно играли Лейпциг и Зальцбург, тоже
принадлежащие одному владельцу. И как это понимать?

Надо разобраться..)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:32
Надеялся на "Бетис", и подопечные Пелле не подвели)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:08
Вполне равная игра и закономерный итоговый счёт на табло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:06
Все равно Жирона-чемпик!!))
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