Стало известно, почему Хавьер Рибалта не получил работу в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта мог получить работу в «Спартаке».
По данным источника, испанец был готов работать в московском клубе, однако «красно-белые» сами отказались от кандидатуры специалиста.
«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником.
Зачем нужен опытный тренер с большим влиянием, возьмём молодого или который будет со всем соглашаться.
Единственное условия делать громкие заявления.
Управленческий вес? Не такой человек точно не нужен, а то придёт и порядок наведёт... надо брать подмастерье, что бы нос свой не сувал куда не надо.
Представляю тандем Абаскаля с таким ремесленником, ох и заживёт Спартак сразу хорошо и счастливо как в сказке.
Зачем нужен опытный тренер с большим влиянием, возьмём молодого или который будет со всем соглашаться.
Единственное условия делать громкие заявления.
Управленческий вес? Не такой человек точно не нужен, а то придёт и порядок наведёт... надо брать подмастерье, что бы нос свой не сувал куда не надо.
Представляю тандем Абаскаля с таким ремесленником, ох и заживёт Спартак сразу хорошо и счастливо как в сказке.
Слесаря 6 разряда ищут?
Слесаря 6 разряда ищут?
А конкретно, у Спартака нет столько бабла 💰 💰 💰 как у Зенита, так что и откатов столько не смогут выплачивать товарисчу Хавьеру ☝️😉🤣
А конкретно, у Спартака нет столько бабла 💰 💰 💰 как у Зенита, так что и откатов столько не смогут выплачивать товарисчу Хавьеру ☝️😉🤣