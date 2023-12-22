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Стало известно, почему Хавьер Рибалта не получил работу в «Спартаке»

вчера, 15:53

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта мог получить работу в «Спартаке».

По данным источника, испанец был готов работать в московском клубе, однако «красно-белые» сами отказались от кандидатуры специалиста.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:24
У слесаря 6 разряда авторитет и вес большой, нужен где то 2-3 ученический.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:21
В этом и весь Спартак последние два десятилетия.
Зачем нужен опытный тренер с большим влиянием, возьмём молодого или который будет со всем соглашаться.
Единственное условия делать громкие заявления.
Управленческий вес? Не такой человек точно не нужен, а то придёт и порядок наведёт... надо брать подмастерье, что бы нос свой не сувал куда не надо.
Представляю тандем Абаскаля с таким ремесленником, ох и заживёт Спартак сразу хорошо и счастливо как в сказке.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:14
человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником.

Слесаря 6 разряда ищут?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05, ред.
Не хотят и не надо. Каждый выбирает то чего и кого хочет.
А конкретно, у Спартака нет столько бабла 💰 💰 💰 как у Зенита, так что и откатов столько не смогут выплачивать товарисчу Хавьеру ☝️😉🤣
Гость
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