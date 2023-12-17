Роналдо не исключил, что в будущем продаст «Крузейро» и «Вальядолид»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо допустил, что в будущем может продать «Крузейро» и испанский «Вальядолид».
Не сейчас, но в будущем я не могу гарантировать, что останусь в «Крузейро» навсегда. Я испытываю огромную любовь к тому, что мы делаем, и к клубу.
Переезды из одной страны в другую слишком утомительны, но на данный момент мне всё ещё доставляет удовольствие управлять обоими клубами («Крузейро» и «Вальядолидом»). Однако я не могу сказать вам, каким будет будущее.
«Крузейро» занял 14-е место в бразильской Серии А в сезоне 2023 года. «Вальядолид» в данный момент находится на 2-й позиции в Сегунде.