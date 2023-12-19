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Евсеев готов возглавить команду Медиалиги

вчера, 16:47

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев заявил о готовности поработать в команде Медиалиги.

Я смотрю медиафутбол, я не против этой культуры, не вижу никаких проблем. Это хорошее подспорье для игроков, которые заканчивают с профессиональной карьерой ввиду травм, возраста. Игроки, которые на спаде, часто переходят. Переход к новой жизни – это отлично.

Если бы была Медиалига, когда я заканчивал карьеру – перешел бы к ним и продлил свою спортивную жизнь. Если будет предложение пойти туда тренером – рассмотрю.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:28
Ясно, если читать между строк, физрука по ходу сезона уже выгнали из "Факела" и, видимо, и из "Урожая" скоро выгонят))
112910415
112910415
вчера в 18:04
Вадиму подойдёт, креативный он ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:21
Вадик в Медиалиге - может получится "гремучая смесь", что мало не покажется...)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:13
Евсеев просто пытается привлечь к себе внимание.
idres
idres
вчера в 16:59
Вадим запросто сможет там тренировать
Гость
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