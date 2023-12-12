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Рибалта сомневается касательно работы в «Спартаке»

вчера, 20:58

Хавьер Рибалта может отказаться от идеи занять пост спортивного директора «Спартака», специалист сомневается, что ему следует делать этот шаг в карьере.

Испанец не является приоритетным кандидатом для «красно-белых». У функционера есть также варианты с европейскими коллективами. Сообщается, что москвичи не представили конкретных условий работы.

«Спартак» может начать сотрудничество с шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом и Нико Родригесом, ранее работавшим в «Гранаде».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:51
подождём, увидим, откомментируем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:05
Хавьер Рибалта хороший специалист в своём деле и прежде всего он известен в своём кругу, а вот простые обыватели типа болельщиков, фанатов обычно дальше стартового состава и тренера никого не знают.
А вы хоть раз задавались, а что такое фк Спартак?
Откуда он появился и кто его подымал, кто ковал славу в прошлом веке?
Скажите Старостины, Нетто, Симонян, Бесков... ?
Да они ковали славу, но без невидимых героев они ничего не смогли бы сделать.
Подбор кадров в структуру иной раз поважнее будет чем игроки.
В прошлом веке в Спартаке работал отлаженный механизм, работали профи своего дела, а футболистам оставалось только выходить на поле и делать своё дело.
В 21 веке Спартак решил, что главное пиар и стал набирать больше шоуменов, ну и конечно клуб заполонили рвачи, которым главное заработать.
Вот и подумайте нужен ли вам действительно профессионал своего дела или нужна известность. Тогда надо Зарему в клуб вернуть, известности будет выше крыши.
ABir
ABir
вчера в 23:06
Кто такой этот Рибалта, никогда о нем не слышал, а Спартак знают все. Пусть идёт лесом со своим интересом. Спартак и без него будет Спартаком, а об этом Рибалте не в Спартаке мы точно больше никогда не услышим, и даже фамилию через два дня не вспомним.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Это Спартак сомневается...
True Story
True Story
вчера в 22:16
У Рибалты два варианта:
1. Идти в Спартак, срубить бабосов, попасть в скандалы и запятнать репутацию;
2. Найти нормальный уважаемый клуб и работать спокойно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:56
Рибалта - калач тертый. Он как услышал из истории Спартака фамилии Глушаков, Федун, Зарема Салихова, то сразу понял. В этой конторе ему делать нечего.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Приехал посмотрел, понюхал, осмотрелся и решил - лучше я поеду в другую сторону.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
Если есть сомнения , то лучше не и не надо - ничего хорошего из этого не выйдет...
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