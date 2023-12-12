Рибалта сомневается касательно работы в «Спартаке»

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вчера, 20:58

может отказаться от идеи занять пост спортивного директора «Спартака», специалист сомневается, что ему следует делать этот шаг в карьере.

Испанец не является приоритетным кандидатом для «красно-белых». У функционера есть также варианты с европейскими коллективами. Сообщается, что москвичи не представили конкретных условий работы.

«Спартак» может начать сотрудничество с шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом и Нико Родригесом, ранее работавшим в «Гранаде».