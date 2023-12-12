Рибалта сомневается касательно работы в «Спартаке»

Хавьер Рибалта может отказаться от идеи занять пост спортивного директора «Спартака», специалист сомневается, что ему следует делать этот шаг в карьере.
Испанец не является приоритетным кандидатом для «красно-белых». У функционера есть также варианты с европейскими коллективами. Сообщается, что москвичи не представили конкретных условий работы.
«Спартак» может начать сотрудничество с шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом и Нико Родригесом, ранее работавшим в «Гранаде».
А вы хоть раз задавались, а что такое фк Спартак?
Откуда он появился и кто его подымал, кто ковал славу в прошлом веке?
Скажите Старостины, Нетто, Симонян, Бесков... ?
Да они ковали славу, но без невидимых героев они ничего не смогли бы сделать.
Подбор кадров в структуру иной раз поважнее будет чем игроки.
В прошлом веке в Спартаке работал отлаженный механизм, работали профи своего дела, а футболистам оставалось только выходить на поле и делать своё дело.
В 21 веке Спартак решил, что главное пиар и стал набирать больше шоуменов, ну и конечно клуб заполонили рвачи, которым главное заработать.
Вот и подумайте нужен ли вам действительно профессионал своего дела или нужна известность. Тогда надо Зарему в клуб вернуть, известности будет выше крыши.
А вы хоть раз задавались, а что такое фк Спартак?
Откуда он появился и кто его подымал, кто ковал славу в прошлом веке?
Скажите Старостины, Нетто, Симонян, Бесков... ?
Да они ковали славу, но без невидимых героев они ничего не смогли бы сделать.
Подбор кадров в структуру иной раз поважнее будет чем игроки.
В прошлом веке в Спартаке работал отлаженный механизм, работали профи своего дела, а футболистам оставалось только выходить на поле и делать своё дело.
В 21 веке Спартак решил, что главное пиар и стал набирать больше шоуменов, ну и конечно клуб заполонили рвачи, которым главное заработать.
Вот и подумайте нужен ли вам действительно профессионал своего дела или нужна известность. Тогда надо Зарему в клуб вернуть, известности будет выше крыши.
1. Идти в Спартак, срубить бабосов, попасть в скандалы и запятнать репутацию;
2. Найти нормальный уважаемый клуб и работать спокойно.
1. Идти в Спартак, срубить бабосов, попасть в скандалы и запятнать репутацию;
2. Найти нормальный уважаемый клуб и работать спокойно.