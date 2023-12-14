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Гогниев: «Я в творческом отпуске»

вчера, 15:21

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о желании работать на высоком уровне.

На данный момент я в так называемом творческом отпуске. Да, какие-то предложения приходят, но не всегда они подходят. Конкретного и серьёзного предложения не было.

Готов рассматривать предложения и из Первой лиги, и из РПЛ. Хочется поработать в долгую, чтобы на меня рассчитывали, как на тренера. Потому что тренеру тяжело сразу дать какой-то результат. Хочется именно поработать. Я рассматриваю долгосрочное предложение, которое меня устроит в работе. Нет разницы какая лига. Мне очень интересно развивать футболистов. Но хотелось бы поработать на более высоком уровне. Повторюсь: всё зависит от предложения. Я рассматриваю и сопоставляю.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:14
Гогниев, ты мало кого интересуешь...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:10
Кто этого психического захочет пригласить?
112910415
112910415
вчера в 16:52
может, куда-то за пределы футбола податься ?
lotsman
lotsman
вчера в 16:25
Обычно говорят - в творческом поиске. Когда человек ищет жилку своего творчества. А этот в отпуске, творческом, отдыхает от поисков, ждёт когда ему принесут предложение.
4dpwybqva4m9
4dpwybqva4m9
вчера в 15:45, ред.

Говорят, основным занятием пучеглазого в грозящем быть очень длительным отпуске является вызов в родные горы дам нетяжёлого поведения для исполнения того, что его больше всего заводит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:44
Хорошо отдыхать, когда есть на что...
Гость
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