Гогниев: «Я в творческом отпуске»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о желании работать на высоком уровне.
На данный момент я в так называемом творческом отпуске. Да, какие-то предложения приходят, но не всегда они подходят. Конкретного и серьёзного предложения не было.
Готов рассматривать предложения и из Первой лиги, и из РПЛ. Хочется поработать в долгую, чтобы на меня рассчитывали, как на тренера. Потому что тренеру тяжело сразу дать какой-то результат. Хочется именно поработать. Я рассматриваю долгосрочное предложение, которое меня устроит в работе. Нет разницы какая лига. Мне очень интересно развивать футболистов. Но хотелось бы поработать на более высоком уровне. Повторюсь: всё зависит от предложения. Я рассматриваю и сопоставляю.
Говорят, основным занятием пучеглазого в грозящем быть очень длительным отпуске является вызов в родные горы дам нетяжёлого поведения для исполнения того, что его больше всего заводит
Говорят, основным занятием пучеглазого в грозящем быть очень длительным отпуске является вызов в родные горы дам нетяжёлого поведения для исполнения того, что его больше всего заводит