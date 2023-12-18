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Лапорта вновь заявил, что доверяет Хави

вчера, 17:32

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что поддерживает главного тренера команды Хави.

Мы доверяем Хави, он это заслужил. Когда веришь в человека, он старается изо всех сил. Мы полностью доверяем Хави. Он грамотный наставник. Это стойкий человек, защищающий своих футболистов, что многое говорит о нем. В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться со множеством трудностей из-за травм, и он справляется с этим. Его послематчевый анализ великолепен, я ему об этом говорил.

Какие у меня отношения с Хави? Очень хорошие. Это в порядке вещей, ибо он наш тренер.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:25
Когда двуличный человек уверяет вас о чем то, ждите обратного
425xs9tgft4h
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вчера в 19:23
Вылет из лч в 1/8 гарантирует увольнение Хави.
112910415
112910415
вчера в 18:48
тогда, товагищи, работать, работать и ещё раз работать !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:23
Я согласен абсолютно с Лапортой. Как мадридиста полностью поддерживаю и Хави, и Лапорту, и даже их барселонскую генетику, дёрганье рычагов и борьбу с социальным мадридизмом, пока всё идёт как сейчас.

Только двух вещей боюсь - во-первых, из-за несчастного Негрейры Лапорту могут всё-таки посадить в тюрьму, и тогда возьмут тренера, дающего результаты.

Вторая, связанная с ней - во-первых, из-за дёрганья рычагов (т.к. и так уже набрали как кредитов, так и просто денег из будущего после продажи 10% будущих доходов), во-вторых, тоже из-за дела Негрейры "Барселону" могут прилично оштрафовать и лишить очков, а, учитывая, что АТМ уже угас и очень возрастной, Ла Лига вообще превратится в чемпионат одной команды, а по БЛ видно, что это тупик, да и хочется ярких класико.
92jk8zt7wvkx
92jk8zt7wvkx
вчера в 18:05
Лапорте лишь бы башлять поменьше, а остальное не волнует
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:53
доверие очень много значит
Гость
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