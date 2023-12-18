Лапорта вновь заявил, что доверяет Хави

Президент «Барселоны» заявил, что поддерживает главного тренера команды .

Мы доверяем Хави, он это заслужил. Когда веришь в человека, он старается изо всех сил. Мы полностью доверяем Хави. Он грамотный наставник. Это стойкий человек, защищающий своих футболистов, что многое говорит о нем. В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться со множеством трудностей из-за травм, и он справляется с этим. Его послематчевый анализ великолепен, я ему об этом говорил.

Какие у меня отношения с Хави? Очень хорошие. Это в порядке вещей, ибо он наш тренер.