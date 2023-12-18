Лапорта вновь заявил, что доверяет Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что поддерживает главного тренера команды Хави.
Мы доверяем Хави, он это заслужил. Когда веришь в человека, он старается изо всех сил. Мы полностью доверяем Хави. Он грамотный наставник. Это стойкий человек, защищающий своих футболистов, что многое говорит о нем. В этом сезоне Хави также пришлось столкнуться со множеством трудностей из-за травм, и он справляется с этим. Его послематчевый анализ великолепен, я ему об этом говорил.
Какие у меня отношения с Хави? Очень хорошие. Это в порядке вещей, ибо он наш тренер.
Только двух вещей боюсь - во-первых, из-за несчастного Негрейры Лапорту могут всё-таки посадить в тюрьму, и тогда возьмут тренера, дающего результаты.
Вторая, связанная с ней - во-первых, из-за дёрганья рычагов (т.к. и так уже набрали как кредитов, так и просто денег из будущего после продажи 10% будущих доходов), во-вторых, тоже из-за дела Негрейры "Барселону" могут прилично оштрафовать и лишить очков, а, учитывая, что АТМ уже угас и очень возрастной, Ла Лига вообще превратится в чемпионат одной команды, а по БЛ видно, что это тупик, да и хочется ярких класико.
Только двух вещей боюсь - во-первых, из-за несчастного Негрейры Лапорту могут всё-таки посадить в тюрьму, и тогда возьмут тренера, дающего результаты.
Вторая, связанная с ней - во-первых, из-за дёрганья рычагов (т.к. и так уже набрали как кредитов, так и просто денег из будущего после продажи 10% будущих доходов), во-вторых, тоже из-за дела Негрейры "Барселону" могут прилично оштрафовать и лишить очков, а, учитывая, что АТМ уже угас и очень возрастной, Ла Лига вообще превратится в чемпионат одной команды, а по БЛ видно, что это тупик, да и хочется ярких класико.