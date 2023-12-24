Каррера: «Я бы с удовольствием вернулся в Россию!»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался на тему продолжения своей карьеры.
Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!
Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился.
После ухода из московской команды итальянский специалист возглавлял афинский АЕК и «Бари».
но чтобы выиграть рпл ума хватит)
но чтобы выиграть рпл ума хватит)