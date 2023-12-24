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Каррера: «Я бы с удовольствием вернулся в Россию!»

сегодня, 16:53

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался на тему продолжения своей карьеры.

Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!

Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился.

После ухода из московской команды итальянский специалист возглавлял афинский АЕК и «Бари».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:41
Только не берут почему-то...
112910415
112910415
сегодня в 18:14
а золотое было время !
r72gg5swku9r
r72gg5swku9r
сегодня в 17:48
Можно конечно попробовать его ещё раз, но под него желательно усиление состава
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:45, ред.
- Вторым тренером пойдёшь??
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 17:42
Можно разрешить ему попробовать ещё раз !
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:23
А много раз, Спартак с другими тренерами становился чемпионом за последние 20 лет??? К чему- эти насмешки???
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:59
необходимо еще приобрести)
но чтобы выиграть рпл ума хватит)
shlomo
shlomo
сегодня в 16:56
Хочется ему задать вопрос: а тренировать ты не разучился???? .... навык не потерян???
Гость
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