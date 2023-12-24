Руководство «Милана» решило оставить Пиоли в должности главного тренера

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли останется на своём посту.
Как сообщалось ранее, будущее специалиста было под вопросом. По информации источника, вчера состоялся телефонный разговор между владельцем клуба Джерри Кардинале и генеральным директором Джорджио Фурлани, в ходе которого было решено не увольнять наставника команды в ближайшее время.
«Россонери» в данный момент занимают 3-е место в итальянской Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков. Групповой этап Лиги чемпионов «Милан» завершил на 3-й позиции в своей группе, весной коллектив сыграет в плей-офф Лиги Европы.