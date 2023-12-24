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Руководство «Милана» решило оставить Пиоли в должности главного тренера

сегодня, 10:47

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли останется на своём посту.

Как сообщалось ранее, будущее специалиста было под вопросом. По информации источника, вчера состоялся телефонный разговор между владельцем клуба Джерри Кардинале и генеральным директором Джорджио Фурлани, в ходе которого было решено не увольнять наставника команды в ближайшее время.

«Россонери» в данный момент занимают 3-е место в итальянской Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков. Групповой этап Лиги чемпионов «Милан» завершил на 3-й позиции в своей группе, весной коллектив сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:05
Милан идет на 3 месте имеет хорошие шансы попасть в ЛЧ - так ,что продолжение сотрудничества оправданно .
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