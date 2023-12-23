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Агент Черчесова оценил слухи об интересе «Бешикташа» к тренеру

сегодня, 18:46

Алан Агузаров, агент экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, ответил на вопрос о возможной работе специалиста в «Бешикташе».

Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

Варианты в России исключены? Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть.

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Ironigor
Ironigor
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