Агент Черчесова оценил слухи об интересе «Бешикташа» к тренеру

Алан Агузаров, агент экс-тренера сборной России , ответил на вопрос о возможной работе специалиста в «Бешикташе».

Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

Варианты в России исключены? Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть.