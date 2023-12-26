«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и снова возглавил таблицу АПЛ

«Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 19-го тура АПЛ (0:2).
Счёт на 6-й минуте открыл Дарвин Нуньес. Диогу Жота на 90-й забил 2-й мяч мерсисайдцев.
«Бернли» занимает 19-е место в чемпионате Англии, имея в активе 11 очков. «Ливерпуль» лидирует в турнире с 42 баллами.
Жота красавчик, был уверен , что он забьет
Дарвин красиво забил
Бернли честно говоря очень слабо выглядел, была бы команда посерьезней было бы сложнее
тем не менее важная победа, важные три очка, с победой Ливерпуль!
Жота красавчик, был уверен , что он забьет
Дарвин красиво забил
Бернли честно говоря очень слабо выглядел, была бы команда посерьезней было бы сложнее
тем не менее важная победа, важные три очка, с победой Ливерпуль!
Вроде сегодня "Шеффилд" даже выигрывал, но два автогола в концовке привели к домашнему поражению от конкурента по вылету "Лутона", а это удар под дых, несмотря на возвращение Криса Уайлдера, этот матч нельзя было проигрывать, а они проиграли.
Там ещё "Эвертон" Дайча пока лежит, но он просто из-за -10 очков.
Вроде сегодня "Шеффилд" даже выигрывал, но два автогола в концовке привели к домашнему поражению от конкурента по вылету "Лутона", а это удар под дых, несмотря на возвращение Криса Уайлдера, этот матч нельзя было проигрывать, а они проиграли.
Там ещё "Эвертон" Дайча пока лежит, но он просто из-за -10 очков.
Boxing day такой boxing day. Нужно греть интригу и отбирать очки у богатых. Даже если сами аутсайдеры это сделать не могут, то помогут судьи.
К слову, Ньюкаслу сегодня также не поставили чистейший пенальти.
Boxing day такой boxing day. Нужно греть интригу и отбирать очки у богатых. Даже если сами аутсайдеры это сделать не могут, то помогут судьи.
К слову, Ньюкаслу сегодня также не поставили чистейший пенальти.