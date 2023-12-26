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«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и снова возглавил таблицу АПЛ

вчера, 22:24
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 19-го тура АПЛ (0:2).

Счёт на 6-й минуте открыл Дарвин Нуньес. Диогу Жота на 90-й забил 2-й мяч мерсисайдцев.

«Бернли» занимает 19-е место в чемпионате Англии, имея в активе 11 очков. «Ливерпуль» лидирует в турнире с 42 баллами.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 13:50
Здорово!!
112910415
112910415
сегодня в 06:31
и шансы Ливерпуля не потеряны ...
они ещё долго будут не потеряны ! )
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:33
Арсеналу нужно обязательно обыгрывать Вест Хэм и возвращать Ливер на 2-е место. Хочется верить, что пушкари с этой задачей справятся.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:24
Желаю Ливерпулю взять АПЛ!!!
busjy9s2683n
busjy9s2683n
сегодня в 02:09
Красные мощно отыграли , в привычном стиле, без шансов для соперника
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:03
Если Ман.сити расслабиться в Апл даже Ньюкасл может стать чемпионом. Если Де брюне восстановится Ман.сити всех перешагает
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:03, ред.
В АПЛ происходит перманентная дичь. Сегодня у Ливерпуля отобрали два чистых мяча. Сначала за якобы фол в атаке, хотя была стандартная борьба и забил даже не тот игрок, а второй якобы забит из оффсайда, опять же по другому игроку, кто не участвовал в эпизоде.

Boxing day такой boxing day. Нужно греть интригу и отбирать очки у богатых. Даже если сами аутсайдеры это сделать не могут, то помогут судьи.

К слову, Ньюкаслу сегодня также не поставили чистейший пенальти.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:48
Похоже, "Шеффилд" и "Бёрнли" сложили лапки, "Лутон" и "Ноттингем", два других претендента на вылет, набирают очки помаленьку, и вот уже разрыв пошёл.

Вроде сегодня "Шеффилд" даже выигрывал, но два автогола в концовке привели к домашнему поражению от конкурента по вылету "Лутона", а это удар под дых, несмотря на возвращение Криса Уайлдера, этот матч нельзя было проигрывать, а они проиграли.

Там ещё "Эвертон" Дайча пока лежит, но он просто из-за -10 очков.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:35
Ливерпуль с очередной победой, хотя очень мало забили, могли и больше.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:33
очередная слабая реализация у красных! два отмененных гола - все по делу, но имея тотальное преимущество в атаке создавая столько моментов а по итогу забили только два
Жота красавчик, был уверен , что он забьет
Дарвин красиво забил
Бернли честно говоря очень слабо выглядел, была бы команда посерьезней было бы сложнее
тем не менее важная победа, важные три очка, с победой Ливерпуль!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:33
Лучший португальский футболист вернулся и сразу гол. Стабильный топ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:31, ред.
Напады Ливерпуля - отдельный повод для аплодисментов.
На сегодняшний день - самое сбалансированное и мастеровитое трио нападения в мире: Салах , Нуньес , Жота (и/или Диаз)
Они (вместе с Трентом А.А) и дают победный результат даже в тех играх, когда в общем команда Клоппа далеко не блещет.
shur
shur
вчера в 22:29
...хоть за Ливер порадоваться...!
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