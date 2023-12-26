«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и снова возглавил таблицу АПЛ

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вчера, 22:24

«Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 19-го тура АПЛ (0:2).

Счёт на 6-й минуте открыл Дарвин Нуньес. Диогу Жота на 90-й забил 2-й мяч мерсисайдцев.

«Бернли» занимает 19-е место в чемпионате Англии, имея в активе 11 очков. «Ливерпуль» лидирует в турнире с 42 баллами.