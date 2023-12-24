«Рома» в большинстве переиграла «Наполи»

«Рома» переиграла «Наполи» в 17-м туре Серии А (2:0).
Первый гол забил Лоренцо Пеллегрини на 76-й минуте. На 90+6-й преимущество команды удвоил Ромелу Лукаку.
У гостей на 66-й красную карточку получил Маттео Политано, а на 86-й за второе предупреждение с поля был удален Виктор Осимхен.
После поединка «Рома» идет на 6-м месте (28 очков), «Наполи» находится на 7-й позиции (27 баллов).
И какой только идиот, назвал его "марадоной"...
И какой только идиот, назвал его "марадоной"...
Обыкновенный, рабочий..
Хотя, Неаполь проиграл и без этого, хозяева были поубедительнее.
Правда, грубили много, иногда грязно, Хвичу несчастного, в первом тайме замордовали в прямом смысле.
И дальше он решил, видимо, поберечь фейс)
А красные получали неаполитанцы..
Обыкновенный, рабочий..
Хотя, Неаполь проиграл и без этого, хозяева были поубедительнее.
Правда, грубили много, иногда грязно, Хвичу несчастного, в первом тайме замордовали в прямом смысле.
И дальше он решил, видимо, поберечь фейс)
А красные получали неаполитанцы..