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«Рома» в большинстве переиграла «Наполи»

сегодня, 00:46
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Рома» переиграла «Наполи» в 17-м туре Серии А (2:0).

Первый гол забил Лоренцо Пеллегрини на 76-й минуте. На 90+6-й преимущество команды удвоил Ромелу Лукаку.

У гостей на 66-й красную карточку получил Маттео Политано, а на 86-й за второе предупреждение с поля был удален Виктор Осимхен.

После поединка «Рома» идет на 6-м месте (28 очков), «Наполи» находится на 7-й позиции (27 баллов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:09, ред.
Никакого письма я не получал и кода тоже . Это первый раз такое. Обычно всегда всё приходит. Но в этот раз точно ещё ничего не получал .🤷‍♂️ Раньше всегда на телефон приходило СМС уведомление, но в этот раз точно ничего нет . Проверьте пожалуйста или пришлите ещё раз.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:03
Здравствуйте. Вам уже присылали письмо в этом месяце, примерно неделю назад. За сентябрь и октябрь призов (помимо VIP-статуса) не было ни у кого. Приз ещё можно получить 24 декабря (письмо с кодом прислали).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:41
Наполи и по игре не заслуживал победы .
Ron09
Ron09 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:01
Первое красное Наполи получил из-за нарушения игрока Ромы
баск
баск
сегодня в 01:00
Ну, вторая жёлтая нигерийцу вряд ли заслужена, фол и фол..
Обыкновенный, рабочий..

Хотя, Неаполь проиграл и без этого, хозяева были поубедительнее.
Правда, грубили много, иногда грязно, Хвичу несчастного, в первом тайме замордовали в прямом смысле.
И дальше он решил, видимо, поберечь фейс)

А красные получали неаполитанцы..
Ron09
Ron09
сегодня в 01:00
Судья победил... Остальным медаль
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:56
Наполи начинает напоминать МЮ
Capral
Capral
сегодня в 00:55
Команда однодневка с придуманным гением продолжает своё победоносное шествие... Вот, если откровенно- жаль только Осимхена. Искренне симпатизирую ему и был в недоумении, когда лучшего игрока сезона отдали самозванцу, и пустышке хваленой. А что, сегодня- он снова не забил? Впрочем, оно итак понятно.
И какой только идиот, назвал его "марадоной"...
ABir
ABir
сегодня в 00:54
Рома была лучше весь матч и в защите и в нападении, планомерно жала неаполитанцев. Заслуженно забила, а после двух красных карточек Наполи потеряла последние шансы уйти от поражения. Гол Лукаку стал вишенкой на торте победы команды Мауриньо.
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