«Рома» в большинстве переиграла «Наполи»

1703367963

сегодня, 00:46

«Рома» переиграла «Наполи» в 17-м туре Серии А (2:0).

Первый гол забил Лоренцо Пеллегрини на 76-й минуте. На 90+6-й преимущество команды удвоил Ромелу Лукаку.

У гостей на 66-й красную карточку получил Маттео Политано, а на 86-й за второе предупреждение с поля был удален Виктор Осимхен.

После поединка «Рома» идет на 6-м месте (28 очков), «Наполи» находится на 7-й позиции (27 баллов).