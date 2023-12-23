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«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью

сегодня, 22:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя в матче 18-го тура АПЛ (1:1).

На 4-й минуте гостей вывел вперед Габриэль. Счет сравнял Мохамед Салах на 29-й.

После поединка «красные» идут на 2-м месте (39 пунктов), «канониры» лидируют (40 очков).

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 23:19
Что то после сборных не узнаю Диаса, Нуньеса и Собослая, особенно Диаса. Этот парень умеет пахать одинаково и в защите и полузащите. Наверное устал
Roger Young
Roger Young
сегодня в 23:09
Хороший боевой матч. Еще перед игрой предполагал ничью. Ливерпуль старательный, но не обладает нужным уровнем игры для победы, поэтому очки поделили поровну. Думаю, что после нового года Ливерпуль постепенно будет отпускать соперников вперед. В этом году это не чемпионская команда, но ей вполне по силам прийти третьими или четвертыми.
DXTK
DXTK
сегодня в 23:06, ред.
На ничьих чемпионами не стать ни одним ни другим, но чемпионат это ведь много матчей, дальше надо меньше совершать ошибок тем и другим, но наверно между Ливером и Арсом ничья справедлива, меня больше в гонке расстроила АВ скатавшая ничью на ровном месте с Шеффилдом, если не потеряли бы очки вырвались на 1 место. Так что в этой борьбе клоппу и артете повезло что тренеришка оступился инче у нас был бы новый лидер таблицы.
Capral
Capral
сегодня в 23:02, ред.
Редко смотрю АПЛ, поэтому, сегодняшнюю игру ждал с нетерпением. Если предельно откровенно, то в определенной степени игра разочаровала. Ливерпуль, как обычно- тренерская безыдейная игра, ничего нового, кроме гола Салаха и удара в перекладину. Арсенал, похоже, вполне устраивала ничья. Вероятно, ничейный исход- справедливый итог, если бы конечно не 1000% пенальти, неназначенный в ворота Арсенала... Даже не знаю, как назвать игру Ливерпуля. Я небольшой знаток АПЛ, но хорошо знаю работу Клоппа, неоднократно его критикую за отсутствие творческого роста и топтание на месте. Но если в целом, то игра динамичная, живая. Арсенал понравился больше, своей, более продуманной игрой...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 9dtwpx2yta8m (раскрыть)
сегодня в 23:01
Не факт. Трактовали,как опорная рука.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:59
Вообще не понимаю зачем нужен ВАР,когда не назначают 200000% пеналь. Канонир чисто выгребал мяч из штрафной. Рефери мог не заметить,но ВАР то может это увидеть с разных ракурсов. Хотя там итак было всё понятно.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 22:50, ред.
Классика жанра! Эдегор сыграл рукой, а пенальти не назначили. В таком же эпизоде (нарушение в штрафной) против Кристал Пэлас судья идёт смотреть ВАР и назначает пенальти в ворота красных, хотя момент уже доигран минуты 2 назад и остановки не было в момент нарушения. А сегодня этого не было.

Вот он, везучий Ливерпуль, как многие говорят. Вдесятером против Борнмута: победа 3:1, вдесятером против Ньюкасла: волевая победа 2:1, вдевятером против Тоттенхэм: абсолютно не заслуженное поражение, не засчитали чистый гол Диаса. И это только начало, скорее всего)
YNWA
YNWA
сегодня в 22:47
Отправьте этого судью на мыло!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:42
Атаки вообще нет у Ливерпуля если и забивает то только Салах, мог еше записать голевую передачу но Трент как не забил, пенальти был чистый но судьи в АПЛ клоуны, надо что то делать, эти команды не готовы бороться за титул, Сити шас наберет ход и остановить их будет сложно.
9dtwpx2yta8m
9dtwpx2yta8m
сегодня в 22:42
В принципе равная игра, где Ливерпуль потерял очки из за судейской ошибки. Эдегору наверное надо было мяч в руках зафиксировать, чтоб судья пенальти поставил))
aNOOBis
aNOOBis ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 22:40
Всё так, я бы поставил на точку...
с другой стороны Диаз ушел даже без желтой карточки, а косячил откровенно и намеренно. Был период, когда Ливерпуль вообще не заморачивался отбирать, просто отталкивал или бил по ногам и с рук сходило
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 22:38
Такой футбол как показал Арсенал и Ливерпуль одно удовольствие.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 22:36
Игра была равной, хотя могли еще забить. 1:1 это не тот счет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:33
Зина был худшим на поле, что-то много косячил
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:32, ред.
Приветствую, дружище! Сити в лучших своих традициях, накатит во второй половине сезона и возьмет свое) там и команда сильнее,и ресурсов больше
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 22:32
100 % ный пенальти не поставили в ворота Арсенала, рука была очевиднейшая. Ливеру надо что-то с такой делать, какой то Хаус и не разбериха у них там, кроме Салаха, остальные не очень
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:31
Первый тайм супер! И всё!
sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:31
Сити нужно свои очки забирать, а не катать ничейки с пэласами и ттх. А так щас вернуться Кдб, Холланд, Доку и есть надежда на хороший отрезок в исполнении мс
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:31
Ну что же, спасибо обеим командам за этот матч, за то,что играли в открытый,скоростной футбол!
По матчу скажу так, Ливерпуль конечно же был ближе к победе, учитывая перекладину от ТАА, ну и снова клоунада от судей в моменте когда наш капитан Эдегор перепутал футбол с баскетболом, и сыграл рукой в штрафной,как по мне это железный пенальти!!! Тут судьи снова совершили результативную ошибку.
Матч завершился, Арсенал сохранил лидерство, что же, идем дальше
Elliada
Elliada
сегодня в 22:29
Отличный счет для Сити.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:28
Хорошая игра получилась! И ничья наверно устроит все команды АПЛ))) Хотя ливерпульцы были немного ближе к победе. Ну и конечно же будут споры по поводу судейства. Плотность в таблице шикарная!))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:27
МС с ещё одной победой на этой недели!
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