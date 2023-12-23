«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью

«Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя в матче 18-го тура АПЛ (1:1).
На 4-й минуте гостей вывел вперед Габриэль. Счет сравнял Мохамед Салах на 29-й.
После поединка «красные» идут на 2-м месте (39 пунктов), «канониры» лидируют (40 очков).
«Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя в матче 18-го тура АПЛ (1:1).
На 4-й минуте гостей вывел вперед Габриэль. Счет сравнял Мохамед Салах на 29-й.
После поединка «красные» идут на 2-м месте (39 пунктов), «канониры» лидируют (40 очков).
Вот он, везучий Ливерпуль, как многие говорят. Вдесятером против Борнмута: победа 3:1, вдесятером против Ньюкасла: волевая победа 2:1, вдевятером против Тоттенхэм: абсолютно не заслуженное поражение, не засчитали чистый гол Диаса. И это только начало, скорее всего)
Вот он, везучий Ливерпуль, как многие говорят. Вдесятером против Борнмута: победа 3:1, вдесятером против Ньюкасла: волевая победа 2:1, вдевятером против Тоттенхэм: абсолютно не заслуженное поражение, не засчитали чистый гол Диаса. И это только начало, скорее всего)