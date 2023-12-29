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Бывший хавбек «Рубина» М'Вила хотел бы вернуться в «Сандерленд»

вчера, 08:33

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила заявил о желании вернуться в «Сандерленд», сообщает Sunderland Echo со ссылкой на Le Progres.

За английскую команду игрок выступал в сезоне 2015/16 на правах аренды из казанского клуба. Француз находится в статусе свободного агента после ухода из греческого «Олимпиакоса» прошедшим летом.

Учитывая мои качества, в том числе лидерские, я думаю, что смогу помочь многим командам. Я верю в себя. Мне не нужны деньги. Я хочу играть. При всём уважении, которое я испытываю к Лиге 2, не вижу себя играющим в этом чемпионате.

Есть только один клуб, ради которого я бы согласился вернуться в низший дивизион. Это «Сандерленд», чтобы помочь им вернуться в Премьер-Лигу. У меня там был необыкновенный год. Я не просто футболист, могу помочь на поле и за его пределами, знаю кризисные моменты. Я надёжный человек. Если ты мне доверяешь, я верну тебе это тысячу раз.

«Сандерленд» занимает в данный момент 6-е место в Чемпионшипе.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:38
Ну за бесплатно он точно играть не будет, просто цену себе набивает.
Гость
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