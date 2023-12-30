«Лион» заинтересован в Неманье Матиче

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вчера, 10:47

В поисках усиления центра поля «Лион» обратил внимание на полузащитника «Ренна» . В данный момент рассматривается возможность подписания игрока. В «Лионе» высоко оценивают опыт и физические данные Матича.

Футболист хочет покинуть «Ренн», но главный тренер «красно-чёрных» Жюльен Стефан не желает его отпускать.

Матич перешёл во французский клуб из «Ромы» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне опорный полузащитник сыграл 19 матчей в Лиге 1 и Лиге Европы, отдал 3 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего серба в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» интересуется нападающим «Вест Хэма».

Напомним, после семнадцати туров «ткачи» занимают 15-е место в Лиге 1.