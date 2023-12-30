«Монако» сделало предложение по защитнику сборной Германии

1703919288

вчера, 09:54

Защитник «Вест Хэма» и сборной Германии может продолжить карьеру во Франции. Игрок недоволен своей ролью запасного в стане английского клуба и намерен получать игровую практику перед Евро-2024. На Керера претендуют «Ренн», «Ницца» и «Монако».

Клубы уже сделали свои предложения. «Вест Хэм» согласен отпустить футболиста. Речь идёт об аренде до конца сезона.

Керер перешёл в «Вест Хэм» из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего немца в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Керере заинтересован клуб Серии А.