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«Монако» сделало предложение по защитнику сборной Германии

вчера, 09:54

Защитник «Вест Хэма» и сборной Германии Тило Керер может продолжить карьеру во Франции. Игрок недоволен своей ролью запасного в стане английского клуба и намерен получать игровую практику перед Евро-2024. На Керера претендуют «Ренн», «Ницца» и «Монако».

Клубы уже сделали свои предложения. «Вест Хэм» согласен отпустить футболиста. Речь идёт об аренде до конца сезона.

Керер перешёл в «Вест Хэм» из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего немца в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Керере заинтересован клуб Серии А.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:35
Лучше быть в аренде и больше играть, всё верно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
Уже 27? Вроде недавно был молодым и перспективным защитником.
Гость
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