«Ювентус» одержал победу над «Ромой».

«Ювентус» обыграл «Рому» (1:0) в матче 18-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 47-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.
«Ювентус» идёт на 2-м месте (43 очка), «Рома» занимает 7-е место (28 очков).
«Ювентус» обыграл «Рому» (1:0) в матче 18-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 47-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.
«Ювентус» идёт на 2-м месте (43 очка), «Рома» занимает 7-е место (28 очков).
Болел за Рому, но не судьба!
Поклонников старушки с победой!
Кто за Тотти и Моуриньо - не унываем!)
Болел за Рому, но не судьба!
Поклонников старушки с победой!
Кто за Тотти и Моуриньо - не унываем!)
Громкая афиша, для пародии на футбол ⚽️.
Перестал вообще смотреть эту тягомотину от так называемого футбола Аллегри в исполнении Ювентуса. Мне искренне жаль всех болельщиков Старой сеньоры которые ещё и платят деньги 💰 за такое мучение и бросают свои дела и мчатся на стадион 🏟 Алиянц стадиум , чтобы видеть это подобие футбола ⚽️ . Этот антифутбол Аллегри уже начинает напрягать и вызывать отторжение. А ведь я был когда-то заядлым болельщиком Ювентуса. Такие имена как Дель Пьеро , Трезеге , Недвед и т.д. сейчас наверное находятся в шоке , когда видят игру нынешнего Ювентуса . Жду не дождусь когда Аллегри покинет клуб .
Громкая афиша, для пародии на футбол ⚽️.
Перестал вообще смотреть эту тягомотину от так называемого футбола Аллегри в исполнении Ювентуса. Мне искренне жаль всех болельщиков Старой сеньоры которые ещё и платят деньги 💰 за такое мучение и бросают свои дела и мчатся на стадион 🏟 Алиянц стадиум , чтобы видеть это подобие футбола ⚽️ . Этот антифутбол Аллегри уже начинает напрягать и вызывать отторжение. А ведь я был когда-то заядлым болельщиком Ювентуса. Такие имена как Дель Пьеро , Трезеге , Недвед и т.д. сейчас наверное находятся в шоке , когда видят игру нынешнего Ювентуса . Жду не дождусь когда Аллегри покинет клуб .