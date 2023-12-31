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«Ювентус» одержал победу над «Ромой»

сегодня, 00:39
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«Ювентус» обыграл «Рому» (1:0) в матче 18-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 47-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.

«Ювентус» идёт на 2-м месте (43 очка), «Рома» занимает 7-е место (28 очков).

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ pbhs78rms42u (раскрыть)
сегодня в 11:23
Это их стиль игры,тебе кажется что отскочили)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Мда...
Болел за Рому, но не судьба!
Поклонников старушки с победой!
Кто за Тотти и Моуриньо - не унываем!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:33
Предсказуемо, ожидаемо. Еще до игры писал, что тут либо 0:0, либо 1:0, по-другому никак 0
ABir
ABir
сегодня в 09:30
Похоже только Юве сможет составить конкуренцию Интеру в борьбе за первое место
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 08:37
Ювентус с победой!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:30
Результат сделали, а это главное. Но все таки в футбол играют для взятия ворот.
x5wb8avgc7dg
x5wb8avgc7dg
сегодня в 06:37
Ожидаемый результат. Много брака в завершении атаки.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:33
Довольно нудная игра, победа на классе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56, ред.
«Ювентус» одержал победу над «Ромой».
Громкая афиша, для пародии на футбол ⚽️.
Перестал вообще смотреть эту тягомотину от так называемого футбола Аллегри в исполнении Ювентуса. Мне искренне жаль всех болельщиков Старой сеньоры которые ещё и платят деньги 💰 за такое мучение и бросают свои дела и мчатся на стадион 🏟 Алиянц стадиум , чтобы видеть это подобие футбола ⚽️ . Этот антифутбол Аллегри уже начинает напрягать и вызывать отторжение. А ведь я был когда-то заядлым болельщиком Ювентуса. Такие имена как Дель Пьеро , Трезеге , Недвед и т.д. сейчас наверное находятся в шоке , когда видят игру нынешнего Ювентуса . Жду не дождусь когда Аллегри покинет клуб .
balalay
balalay
сегодня в 00:54
юве начал играть издевательски по-итальянски - не давая ни шанса противнику
pbhs78rms42u
pbhs78rms42u
сегодня в 00:51
Отскочил юве, Рома поинтереснее была,топ напа не хватает Лукаку в таких матчах теряется
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:42
Любимый счёт Аллегровой)) По его мнению, сегодня у "Юве" стопудов все точно сложилось идеально) Вот второй бы забили, это уже не тот коленкор бы был)
Гость
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