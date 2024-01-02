Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 10:38

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить защитника . К игроку проявляют интерес «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

В текущем сезоне Варан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.