Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить защитника Рафаэля Варана. К игроку проявляют интерес «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».
В текущем сезоне Варан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.
Да все клубы уважающие себя отказали и португал из-за этого даже уволил своего агента Мендеша.
Кстати Мендеш и распространял слухи, что им интересуются, но в реальной жизни все делали отказ и не в деньгах были проблемы.
Последние годы он уже не вывозил, а команды разваливал.
МС хотели купить португала? Хороший анекдот.
Кому нужен пенсионер с плохой репутацией и ещё за большие бабки? Только шейхам для пиара.
Португалка уже всё, только в таких слабых лигах и играть.
А все твои доводы только в одной фразе "Есть только домыслы фантиков Барселоны и Меськи".
Оно и понятно, когда на правду нечего ответить.
Да все клубы уважающие себя отказали и португал из-за этого даже уволил своего агента Мендеша.
Кстати Мендеш и распространял слухи, что им интересуются, но в реальной жизни все делали отказ и не в деньгах были проблемы.
Последние годы он уже не вывозил, а команды разваливал.
МС хотели купить португала? Хороший анекдот.
Кому нужен пенсионер с плохой репутацией и ещё за большие бабки? Только шейхам для пиара.
Португалка уже всё, только в таких слабых лигах и играть.
А все твои доводы только в одной фразе "Есть только домыслы фантиков Барселоны и Меськи".
Оно и понятно, когда на правду нечего ответить.
Шумихи не было, потому что туда ездили обычные футболисты. А тут сам лучший бомбардир в истории футбола. У тебя нет ни одного официального отказа от клубов. Есть только домыслы фантиков Барселоны и Меськи. Европейские клубы просто не могли себе позволить этот переход. Манчестер Сити хотел ведь подписать его. Но Гвардиоле не нужен тот игрок в клубе, у которого авторитет больше, чем у себя.
Шумихи не было, потому что туда ездили обычные футболисты. А тут сам лучший бомбардир в истории футбола. У тебя нет ни одного официального отказа от клубов. Есть только домыслы фантиков Барселоны и Меськи. Европейские клубы просто не могли себе позволить этот переход. Манчестер Сити хотел ведь подписать его. Но Гвардиоле не нужен тот игрок в клубе, у которого авторитет больше, чем у себя.
Португалец уже не тянет топ клубы, он уже стар, да и к тому же от него отказались все топ клубы, причём дормунцы это сделали в унизительной форме.
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Сыграло ещё и скандального интервью журналисту Пирс Моргану про МЮ.
Ни один уважающий клуб в Европе не стал бы с ним связываться после такого.
Вот тут то и появился вариант с "Аль-Наср", но до этого им отказал Месси и они решили, что с отверженным им удастся договориться.
А теперь давайте разберёмся кто едет в чемпионат СА.
Ни одна реальная звезда мирового футбола до 30 лет не перешла в этот чемпионат, хотя звали многих.
Ну и конечно переходят игроки кому за тридцать, это игроки, которые уже либо конкретные пенсионеры типа Бензема или те кто присел на лавку и они по сути не нужны клубам.
К примеру Мбаппе предлагали доиграть этот сезон в СА за баснословные деньги, от которых даже португалу стало бы плохо, но тот так низко решил не падать, ведь для молодого игрока, который себя уважает это полное дно.
Говоришь поругал виноват? Да и до этого шейхи из того же Катара пенсионеров покупали, просто не было такой шумихи.
Так, что не стоит тешить себя иллюзиями только из-за того, что вы фанат португала.
Португалец уже не тянет топ клубы, он уже стар, да и к тому же от него отказались все топ клубы, причём дормунцы это сделали в унизительной форме.
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Сыграло ещё и скандального интервью журналисту Пирс Моргану про МЮ.
Ни один уважающий клуб в Европе не стал бы с ним связываться после такого.
Вот тут то и появился вариант с "Аль-Наср", но до этого им отказал Месси и они решили, что с отверженным им удастся договориться.
А теперь давайте разберёмся кто едет в чемпионат СА.
Ни одна реальная звезда мирового футбола до 30 лет не перешла в этот чемпионат, хотя звали многих.
Ну и конечно переходят игроки кому за тридцать, это игроки, которые уже либо конкретные пенсионеры типа Бензема или те кто присел на лавку и они по сути не нужны клубам.
К примеру Мбаппе предлагали доиграть этот сезон в СА за баснословные деньги, от которых даже португалу стало бы плохо, но тот так низко решил не падать, ведь для молодого игрока, который себя уважает это полное дно.
Говоришь поругал виноват? Да и до этого шейхи из того же Катара пенсионеров покупали, просто не было такой шумихи.
Так, что не стоит тешить себя иллюзиями только из-за того, что вы фанат португала.
Заодно и денег заработает на сытую старость.
Заодно и денег заработает на сытую старость.