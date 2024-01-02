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Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 10:38

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить защитника Рафаэля Варана. К игроку проявляют интерес «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

В текущем сезоне Варан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:37
Ну я тебе только, что привёл пример, что в Дортмунде отказали в унизительной форме.
Да все клубы уважающие себя отказали и португал из-за этого даже уволил своего агента Мендеша.
Кстати Мендеш и распространял слухи, что им интересуются, но в реальной жизни все делали отказ и не в деньгах были проблемы.
Последние годы он уже не вывозил, а команды разваливал.
МС хотели купить португала? Хороший анекдот.
Кому нужен пенсионер с плохой репутацией и ещё за большие бабки? Только шейхам для пиара.
Португалка уже всё, только в таких слабых лигах и играть.

А все твои доводы только в одной фразе "Есть только домыслы фантиков Барселоны и Меськи".
Оно и понятно, когда на правду нечего ответить.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 23:01
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Как то странно фанату португальца не понимать его переход в слабую в слабую лигу, но при щедрых шейхов.
    Португалец уже не тянет топ клубы, он уже стар, да и к тому же от него отказались все топ клубы, причём дормунцы это сделали в унизительной форме.
    "В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
    Сыграло ещё и скандального интервью журналисту Пирс Моргану про МЮ.
    Ни один уважающий клуб в Европе не стал бы с ним связываться после такого.
    Вот тут то и появился вариант с "Аль-Наср", но до этого им отказал Месси и они решили, что с отверженным им удастся договориться.
    А теперь давайте разберёмся кто едет в чемпионат СА.
    Ни одна реальная звезда мирового футбола до 30 лет не перешла в этот чемпионат, хотя звали многих.
    Ну и конечно переходят игроки кому за тридцать, это игроки, которые уже либо конкретные пенсионеры типа Бензема или те кто присел на лавку и они по сути не нужны клубам.
    К примеру Мбаппе предлагали доиграть этот сезон в СА за баснословные деньги, от которых даже португалу стало бы плохо, но тот так низко решил не падать, ведь для молодого игрока, который себя уважает это полное дно.
    Говоришь поругал виноват? Да и до этого шейхи из того же Катара пенсионеров покупали, просто не было такой шумихи.
    Так, что не стоит тешить себя иллюзиями только из-за того, что вы фанат португала.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 17:16
    Это Роналду во всём виноват. Никому не интересная Саудовская Примьер Лига стала одной из самых обсуждаемых лиг в мире, после перехода лучшего бомбардира в истории футбола. Я сам удивлён был этому переходу Криштиану Роналду. Не понимал смысл этого перехода. Понятно, что можно заработать оооочень много денег. Но Роналду ведь не из тех, кто перейдёт туда чисто из-за денег. Потом, спустя некоторое время, я понял, что переход Криштиану перевернул всё. Теперь туда идут многие известные футболисты, и это не только старые игроки, перед завершением карьеры, туда даже молодые идут.
    2dupy7yecdu6
    2dupy7yecdu6
    вчера в 11:40
    Думаю это самый вероятный для него вариант, сейчас туда многие стремятся
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 11:14
    Давно уже пора - пусть поиграет на Востоке...
    Заодно и денег заработает на сытую старость.
    sova147
    sova147
    вчера в 10:51
    Зачем им приглашать пожилых игроков, лучше брать молодых???
    Гость
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