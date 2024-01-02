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Нападающий «Брюгге» переходит в «Интер»

вчера, 17:02

Нападающий «Брюгге» и сборной Канады Тейджон Бьюкенен переходит в «Интер». Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро плюс бонусы. Личные условия контракта были согласованы несколько недель назад. Завтра игрок отправится в Милан. В четверг он пройдёт медицинское обследование и подпишет соглашение.

В текущем сезоне Бьюкенен провёл 20 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 21:11
нахер он нужен?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:32
Какой недорогой вингер...
Видимо берут для ротации.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:11
Очень даже интересно и в тоже время спорное решение.
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