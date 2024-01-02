«Челси» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

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вчера, 13:52

Футбольный клуб «Челси» включил в список трансферных целей нападающего «Жироны» и сборной Украины . Скауты «аристократов» наблюдали на игрой футболиста в последние несколько недель. Главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино впечатлили физические данные Довбика, аргентинец хочет видеть его «девяткой» в своей команде.

Стоит отметить, что у 26-летнего украинца тот же агент, что у полузащитника «синих» Михаила Мудрика. Помимо этого они являются друзьями. Сумма потенциального трансфера Довбика в «Челси» оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги и кубка Испании форвард сыграл 18 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинца хотят подписать гранды Ла Лиги.