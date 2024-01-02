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«Челси» хочет приобрести одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

вчера, 13:52

Футбольный клуб «Челси» включил в список трансферных целей нападающего «Жироны» и сборной Украины Артёма Довбика. Скауты «аристократов» наблюдали на игрой футболиста в последние несколько недель. Главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино впечатлили физические данные Довбика, аргентинец хочет видеть его «девяткой» в своей команде.

Стоит отметить, что у 26-летнего украинца тот же агент, что у полузащитника «синих» Михаила Мудрика. Помимо этого они являются друзьями. Сумма потенциального трансфера Довбика в «Челси» оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги и кубка Испании форвард сыграл 18 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Жироной» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинца хотят подписать гранды Ла Лиги.

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Все комментарии
Tosia Trachuk
Tosia Trachuk
сегодня в 11:22
Да, Довбик реально супер! Удачи парню!
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 21:50
Шева получил футбольное образование у самого В.В.Лобановского. Именно Мэтр шлифовал его талант. Ну и в Милане- играл у Анчелотти, где, еще больше совершенствовал свой футбольный дар. Плюс, гениальные партнеры по Милану. У Довбика и близко ничего подобного нет. Способный парень, но пока, еще, точно не Шева. Но с Мудриком, в тандеме- могут неплохо сыграться. Но опять же, многое зависит от тренера. Какие бы талантливые не были футболисты, у примитивного тренера- они не раскроются. Если действительно Довбик перейдет в Челси- будет интересно понаблюдать за обоими...
SonicStar
SonicStar ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:08
А может как Шевченко...хотя Шевченко в Челси переходил в статусе топ-форварда
SonicStar
SonicStar
вчера в 18:07
Цирк) сколько ещё нападающих Челси погубит? Скоро стартовый состав будет состоять из одних напов. Нужно тогда ещё Жиру вернуть, в воротах стоять будет )
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:54
Одно ясно, агент точно в накладе не останется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:10
Классный парень, с ним и Мудрик заиграет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:49
Может заиграет еще лучше,чем в Жироне.
xajaks
xajaks
вчера в 15:06
если в челси,то не меньше сотки,хотя он и не нужен
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:08
Толку от Долбика не будет - осядет на скамейке
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