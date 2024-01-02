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Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель «Барселоны» и «Атлетико»

вчера, 14:13
Рико, Гринвуд и Родригес

Гринвуд хорош в «Хетафе».

Мэйсон Гринвуд и Бенжамен Менди – примеры того, насколько сильно могут пострадать футболисты от ложных обвинений. Но если у француза солидная карьера за плечами, то англичанин – молодой, недавно заигравший футболист. Сейчас его карьера наконец налаживается в «Хетафе».

Сняли обвинения, заиграл в Испании

Скандальная история началась в 2022 году – бывшая девушка Мэйсона Гарриет Робсон выложила в соцсети снимки с разбитой губой и синяками по всему телу. Написала, что это дело рук Гринвуда. Также появилась аудиозапись, на которой предположительно были голоса девушки и игрока. Молодого выпускника академии «Манчестер Юнайтед» обвинили в изнасиловании и нападении.

Пока проходили расследования, «манкунианцы» отстранились от нападающего – в клубных магазинах не осталось мерча с его упоминанием. Также объявили, что не допустят вингера до тренировок до окончания расследования.

В феврале 2023 года суперинтендант Королевской прокурорской службы Микаэла Керр сообщила:

Отказ важных свидетелей от показаний, а также изучение новых материалов дела означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело. Наша служба объяснила решение всем сторонам.

Даже так «красные дьяволы» не захотели оставлять игрока – его отдали «Хетафе» на правах аренды. И вот в испанский коллектив Гринвуд вписался отлично. Почти сразу он закрепился в стартовом составе, а к этому моменту имеет в активе 3 мяча и 4 голевые за 14 матчей в чемпионате. Сами «тёмно-синие» благодаря усилению смогли укрепить позиции в Ла Лиге – если до этого они стагнировали до 15-й строчке, то в сейчас идут 8-ми.

В Ла Лиге большой спрос на вингера

Понятное дело – Мэйсон стал одним из лидеров атаки «Хетафе». В Англии лихорадочно боятся имиджевых потерь, поэтому не связываются с игроками, в карьере которых случился хоть какой-то скандал.

Зато в Испании на 22-летнего исполнителя уже обратили внимание. Прежде всего сотрудничество хочет продолжить сам «Хетафе». Президент клуба Анхель Коррес уже подтвердил желание команды выкупить игрока – при этом отметил, что к обсуждению суммы выкупа не приступали.

Мы не говорили о цене. Мы говорили о том, что нужно изучить ситуацию и посмотреть, что они предложат… Но мы по-прежнему довольны встречами и видеоконференциями, которые мы проводим.

Я очень верю в Гринвуда. Мы работаем от этой точки, продолжаем общаться с клубом, чтобы узнать, довольны ли они. Правда в том, что они довольны не только отношением к нему со стороны болельщиков «Хетафе», но и всей Испании. Теперь мы должны продолжать защищать его. Он не играл 16 месяцев, и я думаю, что в январе-феврале он войдёт в ритм. Он принесёт нам пользу и удовольствие.

Есть и более интересные варианты. Так, за воспитанником МЮ следят представители «Барселоны» и «Атлетико». Для них это будет крайне ценный актив на рынке. Всё-таки перспектива подписать Гринвуда для многих будет сомнительна – так что в «Манчестер Юнайтед» не смогут заломить ценник на трансфер. И молодой талантливый топ-исполнитель может достаться по предельно низкой цене.

Каталонцы сейчас специализируются как раз на таких сделках. Хави использует на левом фланге Феликса, но летом аренда португальца истекает, а «матрасники» попросят за форварда слишком много. Гринвуд для «блауграны» — отличная альтернатива.

МЮ стоит оставить воспитанника

Всегда есть вариант, что МЮ откажется продавать Мэйсона. Случившееся не отменяет класса игрока, а сейчас получить за него что-то стоящее просто невозможно – если «красные дьяволы» согласятся на полноценный трансфер, это покажет лишь безграмотность менеджмента. Плюс история улеглась и острой необходимости прощаться с игроком нет.

Нельзя забывать, что у «манкунианцев» сейчас проблемы на флангах. С Санчо Тен Хаг окончательно разругался – англичанин ждёт возможности сменить команду (в теории это должно произойти в ближайший месяц). Ещё есть Антони, который растерял всю свою форму после скандала с бывшей девушкой. Из работоспособных топ-вингеров остался только Рэшфорд. Плюс Гарначо – но аргентинец пока набирается опыта.

Гринвуд в стагнирующий коллектив впишется и на свежих ногах сможет его тащить. Всё же сейчас он бы смотрелся ярче тех же Антони и Санчо, но продать дороже получится именно последних.

Мэйсон имеет право потребовать у «Манчестер Юнайтед» продажи

Впрочем, отказаться от такого варианта может сам Гринвуд. Зачем ему возвращаться в клуб, который никак не поддержал его в скандальной истории. Речь о родном игроке, у которого возникли проблемы. И первой реакцией «Манчестер Юнайтед» стала ликвидация любых упоминаний о Мэйсоне как футболисте команды.

С тем, что вингер смог вернуться в большой футбол и сейчас проявляет себя в «Хетафе», «манкунианцы» связаны уже крайне косвенно. В «Барселоне» и «Атлетико» его оценят более высоко. Плюс обе команды имеют более крепкие позиции в чемпионате, стабильнее отбираются в еврокубки и могут претендовать даже на плей-офф Лиги чемпионов. На крайний случай – есть интерес от «Валенсии» и «Реал Сосьедада».

Так что все поймут, если летом Мэйсон потребует от английского гранда продажи – зачем оставаться в сомнительном проекте, с которым пара лет карьеры уйдёт впустую?

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Все комментарии
36b2yhntrs56
36b2yhntrs56
вчера в 16:47
Хорошо, что не испортили парню карьеру!!
2r6h8nrb46ke
2r6h8nrb46ke
вчера в 16:46
Спохватились называется)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:21
Где он ошибся? Суд признал его невиновным. Не присоединяйся к "культуре отмены".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:05
Менди приплели сюда. Но у Менди куча таких историй, он рецидивист. А Гринвуд ошибся один раз. Но не хочу оправдывать его.
DXTK
DXTK
вчера в 15:38
Многие сейчас Тен Хага обвинять в том что он отправил Гринвуда в аренду, но на данном этапе это лучше для самого футболиста, во первых смена обстановки, потому что в Англии за ним все равно бы следили, не смотря на снятие всех обвинений, во вторых смотря как выступает сегодня МЮ, то лучше что он не находится там, иначе это вызвало бы еще больше внимания. В третьих мне кажется лучше для самого футболиста остаться в Ла Лиге или уехать в другой чемпионат но не возвращаться в Англию.
Гость
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