Архитекторы предложили снести «Олд Траффорд»

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вчера, 13:57

Архитекторы, которые занимаются проектом реконструкции стадиона «Манчестер Юнайтед», предложили совладельцам клуба Джиму Рэтклиффу и братьям Глейзерам снести «Олд Траффорд» ради строительства «инновационной» арены.

Уже больше года планы касательно реконструкции «Олд Траффорд» и строительства нового стадиона находятся в тупике. Рэтклифф согласился выделить 237 млн фунтов для решения этого вопроса.

Отмечается, что будет необходимо провести детальный анализ предстоящих работ, стоимость которых потребует еще больших финансовых вложений.

В апреле прошлого года для разработки генерального плана реконструкции арены назначили команду во главе с Populous. Это глобальная архитектурная дизайнерская фирма, занимавшаяся стадионом «Тоттенхэма». Привлечены также и консультанты Legends International.

На данный момент есть три возможные стратегии: небольшая реконструкция, расширение южной трибуны и полная реконструкция, а также строительство нового стадиона.

Исполнительный директор Populous Крис Ли заявил, что в клубе осознают необходимость принятия мер, а бездействие наносит вред, поскольку старый стадион устарел, что ставит клуб в невыгодное положение относительно конкурентов. Специалист предположил, что «дьяволы» могли бы играть на старой арене, пока новая строилась бы на прилегающей территории.

Сообщается, что реконструкция «Олд Траффорд» может обойтись в 800 миллионов фунтов стерлингов, на проект потребуется 8 лет. В новый стадион придется вложить до 2 миллиардов фунтов.