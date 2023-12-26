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Архитекторы предложили снести «Олд Траффорд»

вчера, 13:57

Архитекторы, которые занимаются проектом реконструкции стадиона «Манчестер Юнайтед», предложили совладельцам клуба Джиму Рэтклиффу и братьям Глейзерам снести «Олд Траффорд» ради строительства «инновационной» арены.

Уже больше года планы касательно реконструкции «Олд Траффорд» и строительства нового стадиона находятся в тупике. Рэтклифф согласился выделить 237 млн фунтов для решения этого вопроса.

Отмечается, что будет необходимо провести детальный анализ предстоящих работ, стоимость которых потребует еще больших финансовых вложений.

В апреле прошлого года для разработки генерального плана реконструкции арены назначили команду во главе с Populous. Это глобальная архитектурная дизайнерская фирма, занимавшаяся стадионом «Тоттенхэма». Привлечены также и консультанты Legends International.

На данный момент есть три возможные стратегии: небольшая реконструкция, расширение южной трибуны и полная реконструкция, а также строительство нового стадиона.

Исполнительный директор Populous Крис Ли заявил, что в клубе осознают необходимость принятия мер, а бездействие наносит вред, поскольку старый стадион устарел, что ставит клуб в невыгодное положение относительно конкурентов. Специалист предположил, что «дьяволы» могли бы играть на старой арене, пока новая строилась бы на прилегающей территории.

Сообщается, что реконструкция «Олд Траффорд» может обойтись в 800 миллионов фунтов стерлингов, на проект потребуется 8 лет. В новый стадион придется вложить до 2 миллиардов фунтов.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:48, ред.
...вы смотрели английский триллер " Команда которой не стало или
снесённый с земли Стадион Великого Клуба" ...Где то, на последнем
ряду ,в кинотеатре, поперхнулся поп корном мужчина, лет 50-ти,лысыватый,голландского происхождения...!
balalay
balalay
вчера в 21:55
вот это и называется "радикализм"
сколько там "инновационный стадион" строили в Питере? он за это время успел стать устаревшим
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:18
Там много чего надо снести...
Интерес
Интерес ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:54
Образцом бесхозяйственности и воровства являются "практичные и добропорядочные немцы",кто ещё не знает...Пусть изучают историю строительства аэропорта Берлин-Бранденбург.Тогда ,может,заткнутся навсегда с упоминанием питерского стадиона,как образца бесхозяйственности и воровства.НАМ ЕЩЁ ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР! Учиться и учиться воровать настоящим образом!
DXTK
DXTK
вчера в 18:28
Снести стадион и расформировать команду, а на ее место поднять из глубин Юнайтед Оф Манчестер, )))))))
112910415
112910415
вчера в 17:40
а может, ну его ...
a-league
a-league
вчера в 15:59, ред.
Предлагаю не останавливаться только на одном стадионе, а глобально снести сразу весь остров, как "обитель мирового зла",
Ruswin
Ruswin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:47
а когда у вас будет нормальный стадион?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:39
Арабы бы построили новый стадион)
Elliada
Elliada
вчера в 15:33
Нужен новый стадион для МЮ, чтобы фанаты уходили со стадиона посреди матча быстрее.
36v577teapxz
36v577teapxz
вчера в 15:32
Да можно и клуб с нуля собрать, зачем мучиться?
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:26
- И это они обвиняют нас в коррупции, и отмыванию денег при строительстве стадионов к ЧМ 2018?

Сообщается, что реконструкция «Олд Траффорд» может обойтись в 800 миллионов фунтов стерлингов, на проект потребуется 8 лет. В новый стадион придется вложить до 2 миллиардов фунтов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1368428/manchester-yunayted 26.12.2023

А многие говорили Газпром Арена сильно дорогая, долго строили... Да, у нас где-то может и накосячили подрядчики, но - сравните цифры...
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:11
Архитекторы предложили снести, спонсоры предложат переименовать на Олд Эмирейтс или Абу Даби Траффорд)
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:10
Давно пора
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:37
Рэтклифф "Нужно решить что делать с Олд Траффорд"
Архитекторы: "Нужно снести ОТ"
Рэтклифф: "ОК"
Архитекторы "с вас 237 млн!"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:28, ред.
Они просто посмотрели на МЮ последних лет и сказали, как в известном пошлом анекдоте, "Чем этого лечить, проще нового сделать"))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:24
Давно известно, что на футбольных стадионах все беды из-за бакланов.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:24
Архитекторы никогда не врут, если сказали значит надо снести этот стадион.
Гость
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