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Стали известны детали перехода защитника Нино в «Зенит»

вчера, 15:08

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, в общей сложности питерский клуб заплатит за трансфер бразильца 6 млн евро.

5 млн евро «Флуминенсе» получит сразу, а ещё 1 млн евро в качестве бонусов.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:51
НиНо городом ошибся..., в Пари НиНо нужно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 18:21
Игрок сборной...за полцены...в 26 лет...за год до истечения контракта.....
Почему дорого???
Нормально...
Некторые в РПЛ малоизестных Чавесов-Карраскаллей-Бител-Хелвенов куда дороже берут....
yey3u3qgh5cc
yey3u3qgh5cc
вчера в 17:49
Сразу - наличными, остальное потом по безналу.
antant1
antant1
вчера в 16:49
Все эти Нино никакой роли не играют) Играет роль толстощекий алексее миллиро подзонтигосударственное))
Вещий
Вещий
вчера в 15:45
Посмотрим на сколько он своей игрой оправдает такой трасфер
sova147
sova147
вчера в 15:14
Слишком дорог этот Нино, надо не спешить...
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