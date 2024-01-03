Стали известны детали перехода защитника Нино в «Зенит»

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вчера, 15:08

Защитник «Флуминенсе» близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, в общей сложности питерский клуб заплатит за трансфер бразильца 6 млн евро.

5 млн евро «Флуминенсе» получит сразу, а ещё 1 млн евро в качестве бонусов.