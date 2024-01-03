Стали известны детали перехода защитника Нино в «Зенит»

Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, в общей сложности питерский клуб заплатит за трансфер бразильца 6 млн евро.
5 млн евро «Флуминенсе» получит сразу, а ещё 1 млн евро в качестве бонусов.
Защитник «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, в общей сложности питерский клуб заплатит за трансфер бразильца 6 млн евро.
5 млн евро «Флуминенсе» получит сразу, а ещё 1 млн евро в качестве бонусов.
Почему дорого???
Нормально...
Некторые в РПЛ малоизестных Чавесов-Карраскаллей-Бител-Хелвенов куда дороже берут....
Почему дорого???
Нормально...
Некторые в РПЛ малоизестных Чавесов-Карраскаллей-Бител-Хелвенов куда дороже берут....