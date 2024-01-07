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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе может вместо «Реала» перейти в клуб АПЛ

вчера, 21:39

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника со ссылкой на The Times, игрок недоволен тем, что «Реал» установил крайний срок для принятия решения о возможном переходе в испанский клуб, и рассматривает другие варианты, включая АПЛ.

Наиболее вероятным пунктом назначения для французского форварда является «Ливерпуль», если футболист откажется от предложения «сливочных».

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ПСЖ  Реал  Ливерпуль  Мбаппе Килиан
Перевод с goal.com Фото: Аккаунт ФК ПСЖ в соцсети «X»
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:25
В итоге, останется в Париже.
Ron09
Ron09
сегодня в 09:17
Ливерпуль забирайте он нам не нужен
Dima salev
Dima salev
сегодня в 08:53
Зачем Мебаппе переходить в чемпионат который не выше французского. Лучше переходить в апл а лучше в Ман.сити
Chivas1
Chivas1
сегодня в 06:46
Ему в Баварию надо...
Nazi
Nazi
сегодня в 00:44
Мбаппе дурак, если уйдет из Парижа.. Ему подогнали команду под него. Платят до крена бабла. Носят на руках. Боготворят во всей Франции.

Что будет в Реале? Чуть промажет и сразу станет отщепенцем как Бензема...
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 00:38
Реал ему нужен был для шума, чтобы выбить жирный контракт. В АПЛ он может играть у лучшего тренера современности - Гвардиолы. Там он сможет и ЛЧ выиграть и золотой мяч.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 00:25
Мбаппе в футболе ещё ничего предосудительного не сделал, чтоб совершать карьерное самоубийство.
xajaks
xajaks
сегодня в 00:13
Еще в Боруссии Юрген говорил что ему не нужны 77ки в команде, как бы круто они не играли в футбол
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:21
Пусть переходит в МЮ. Это будет прекрасное завершение карьеры в 25 )))
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
По-началу я тоже ждал этот трансфер, т.к вместе с Каримом они могли разрывать, у них даже в сборной получалась играть так, как будто они сто лет вместе играют! Но после его неуважительного поступка, и отличной игры Вини, думаю, нет такой необходимости в этом игроке.

Вот летом ваши ряды пополнит молодой бразилец Эндрик, надеюсь у него получится влиться в состав так де легко, как это получилось у Джуда, и вот хотелось бы чтобы эта связка сыгралась и крушила.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:10
...да!
ABir
ABir
вчера в 23:02
Для Реала это будет великое благо и огромная экономия. А сколько на сэкономленные можно будет приобрести и раскрыть новых молодых талантов.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 23:01
Да пусть валит уже куда хочет ( его семья)
В Реал идут за эмблему клуба за историю и за любовь всего мира а он еще выеживается
P.S. это если эта новость правда а не очередная утка про мбаппе
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:53
...Беллингем + Мбаппе = посмотреть на старости лет,
это ли не сказка...!!!
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:51
...чисто морально, мы уже привыкли с кем то особенным играть впереди Рауль, Роналдо, Рональду, Бензема... По началу я с нетерпением ждал француза, но торги затянулись,охладел, но,
по чесноку,жду...!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:47
Да пусть переходит в АПЛ, даже в Ливерпуль переезжает. Ирискам как раз нужен лидер на поле.
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:44
Вот Вы болельщик Реала, судя по аве, вот скажите, нужен ли вашей команде Мбаппе???
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:38
...я бы в этой "широкой" версии, с удовольствием глянул матч Реал - Ливер , ну скажем в ЛЧ...!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:35
Ливерпулю Мваппе не нужен — это точно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:08, ред.
Если широко смотреть, то для Мадридского Реала трансфер Мбаппе не так сильно и нужен!!! Да, француз сильный игрок, да, медийная личность, которая может принести в клуб новых спонсоров, новых фанатов (а точнее персофанов), повысит доход от телетрансляций и всё...на игру и тактику никак не повлияет, а вот на атмосферу в команде вполне может!!! Реалу лучше усилить фланги обороны, прикупить сильного центрфорварда и будет им счастье!

А вот Ливерпулю, по игровому стилю Мбаппе как раз таки подойдет. Ливерпуль часто играет в молниеносный выход из обороны в атаку и за счёт скоростных качеств Салаха, Диаса, и Жоты делает разницу в атаке!!!

Вот и Килиан обладает отличной скоростью, да и завершение на уровне, вот только по позиции француз не замена Салаху, а скорее конкурент Диасу и Жоте на левом фланге.

А Реал пусть вот Трента у Ливера купит, и забудут о правом фланге на много лет.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:54
Он скоро забудет о футболе - будет лайки считать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:48
The Times дальше можно не читать
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:47
Туварищ становится медийным скандальным обидчивым челом..., скоро будет завязывать с футболом...
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