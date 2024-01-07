Мбаппе может вместо «Реала» перейти в клуб АПЛ

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вчера, 21:39

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника со ссылкой на The Times, игрок недоволен тем, что «Реал» установил крайний срок для принятия решения о возможном переходе в испанский клуб, и рассматривает другие варианты, включая АПЛ .

Наиболее вероятным пунктом назначения для французского форварда является «Ливерпуль», если футболист откажется от предложения «сливочных».