Мбаппе может вместо «Реала» перейти в клуб АПЛ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.
По информации источника со ссылкой на The Times, игрок недоволен тем, что «Реал» установил крайний срок для принятия решения о возможном переходе в испанский клуб, и рассматривает другие варианты, включая АПЛ.
Наиболее вероятным пунктом назначения для французского форварда является «Ливерпуль», если футболист откажется от предложения «сливочных».
А вот Ливерпулю, по игровому стилю Мбаппе как раз таки подойдет. Ливерпуль часто играет в молниеносный выход из обороны в атаку и за счёт скоростных качеств Салаха, Диаса, и Жоты делает разницу в атаке!!!
Вот и Килиан обладает отличной скоростью, да и завершение на уровне, вот только по позиции француз не замена Салаху, а скорее конкурент Диасу и Жоте на левом фланге.
А Реал пусть вот Трента у Ливера купит, и забудут о правом фланге на много лет.
А вот Ливерпулю, по игровому стилю Мбаппе как раз таки подойдет. Ливерпуль часто играет в молниеносный выход из обороны в атаку и за счёт скоростных качеств Салаха, Диаса, и Жоты делает разницу в атаке!!!
Вот и Килиан обладает отличной скоростью, да и завершение на уровне, вот только по позиции француз не замена Салаху, а скорее конкурент Диасу и Жоте на левом фланге.
А Реал пусть вот Трента у Ливера купит, и забудут о правом фланге на много лет.
Вот летом ваши ряды пополнит молодой бразилец Эндрик, надеюсь у него получится влиться в состав так де легко, как это получилось у Джуда, и вот хотелось бы чтобы эта связка сыгралась и крушила.
Вот летом ваши ряды пополнит молодой бразилец Эндрик, надеюсь у него получится влиться в состав так де легко, как это получилось у Джуда, и вот хотелось бы чтобы эта связка сыгралась и крушила.