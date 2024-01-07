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«Реал» в 2022 году предлагал Мбаппе 26 млн евро в год

вчера, 20:13

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации The Athletic со ссылкой на анонимные источники, знающие о переговорах, форварду в 2022 году предложили подписной бонус в размере 130 млн евро и зарплату 26 млн в год.

Новое предложение мадридского клуба из-за меньших финансовых возможностей и нового спортивного курса («сливочные» делают акцент на молодых талантах) будет более скромным, чем в позапрошлом году. Однако «Реал» прилагает значительные усилия для трансфера и сделал для француза серьёзное исключение в своей зарплатной шкале зарплат, поэтому в случае успешной сделки футболист будет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Отмечается, что Мбаппе и президент «Реала» Флорентино Перес уже некоторое время находятся в прямом контакте, а Килиан всегда сообщал ему, что хочет играть за мадридцев.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 17:53
Амбициозные игроки в первую очередь думают о своей выгоде. Не недо тут вырывать из контекста чтобы токсить.
Сколько примеров нужно? "Легенды" Мадрида типа КР, Рамоса, Варана, Каземиро просто внезапно ушли ради лучшего контракта.
В Челси вон "будущее клуба" Маунт не договорился о зарплате, в МЮ ДеХеа, в Ливере Салах - у всех любимчиков свои капризы по деньгам.
Тут мой коммент для тех, кто требуют от Мбаппе "чё это он не выбирает РЕАЛ вместо 50 лямов (или в разы больше) профита в год.".
sir_Alex
sir_Alex ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 15:20
Т.е., и в "Челси" играют исключительно за бабло?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Нифига.
Деньги - это следствие..., следствие триумфа на ЧМ 2018 и искромётной игры на ЧМ 2022, равно как и его шикарного футбола за ПСЖ.
Imrebellion
Imrebellion ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:21
О да, круто подколол! Мне без разницы, можете дальше верить и требовать от амбициозных игроков самопожертвование и эксплуатации их труда за "Спасибо" и "Эмблему".
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:59
Если он и дальше планирует бегать за деньгами, пусть держится подальше от Реала.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:55
Пора переориентироваться на Холанда.
sir_Alex
sir_Alex ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 21:24
Ради эмблемы пашут только в "Челси".
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:56
Летом 22 года писали ,что зарплата Мбаппе в Реале будет почти 50 млн .Сейчас пишут про 26 млн . Наверно это после уплаты налогов .
ABir
ABir
вчера в 20:41
Мбаппе очень долго выбирал и пропустил свой пиковый звездный денежный шанс, а после 2022 в Европе начался экономический спад, в том числе и в спортивной сфере. Так что ему надо торопиться, дальше в ближайшие годы ситуация вряд ли будет улучшаться, соответственно и предложения будут скромнее.
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:39
Люди свято верят что игроки Мадрида пашут ради "эмблемы" только
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:37
Ребята в Испании на такой доход налоговая ставка 45%, а это значит, что он будет на руки получать около 14. Не густо.
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 20:31
Ты должен понять одну вещь. Компания Владеющая Псж еще лет 5 назад имел 65 млрд евро. Да, Реал предложил 130, но откуда мы знаем что што шейхи не предложили 300?
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 20:26
Не такой уж желанный клуб Реал для топ игроков, если при таком сумасшедшем бонусе 130 млн и зарплатой 26 млн не переходит француз. Общий доход с учётом рекламы всё равно у него будет в топ - 3. Значит дело не в деньгах.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:24
Поговаривают, что в Испании и Франции люди вырвали все ромашки. Что стоит за этим актом вандализма остаётся загадкой.
shur
shur
вчера в 20:24
....ребятушки, не накаляйте, Рождество всё таки, подождём...!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:22
Прямой контакт - не всегда есть прямое попадание.. Factos.. 😀
Igo0rek
Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:18
А у кого они не на первом месте? Сколько он еще будет играть в футбол? Лет 10 на высоком уровне. А жить красиво хочется всегда.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:18
Торгуются как могут. Жалко что сейчас такие вещи выносят на публику
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:17
Пффф 26 млн евро в год, ему шейхи за пару лет почти миллиард отстегнули.
e6xah76x6t7w
e6xah76x6t7w
вчера в 20:17
Да когда же уже эта черепашья сага подойдет к концу..
lotsman
lotsman
вчера в 20:16
Всё таки у Мбаппе деньги на первом месте, а футбол потом.
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