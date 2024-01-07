«Реал» в 2022 году предлагал Мбаппе 26 млн евро в год

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вчера, 20:13

Нападающий ПСЖ может перейти в «Реал».

По информации The Athletic со ссылкой на анонимные источники, знающие о переговорах, форварду в 2022 году предложили подписной бонус в размере 130 млн евро и зарплату 26 млн в год.

Новое предложение мадридского клуба из-за меньших финансовых возможностей и нового спортивного курса («сливочные» делают акцент на молодых талантах) будет более скромным, чем в позапрошлом году. Однако «Реал» прилагает значительные усилия для трансфера и сделал для француза серьёзное исключение в своей зарплатной шкале зарплат, поэтому в случае успешной сделки футболист будет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Отмечается, что Мбаппе и президент «Реала» Флорентино Перес уже некоторое время находятся в прямом контакте, а Килиан всегда сообщал ему, что хочет играть за мадридцев.