«Реал» готов заплатить отступные за Холанда

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вчера, 12:47

Сумма отступных за нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии составляет 200 миллионов евро для клубов АПЛ и 100 миллионов евро для других команд. В «Реале» сообщили, что могут позволить себе данный трансфер.

В текущем сезоне Холанд провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего норвежца в 180 миллионов евро. Напомним, 4 января один из лучших нападающих 2023 года по версии IFFHS вернулся к тренировкам.