«Реал» готов заплатить отступные за Холанда

Сумма отступных за нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда составляет 200 миллионов евро для клубов АПЛ и 100 миллионов евро для других команд. В «Реале» сообщили, что могут позволить себе данный трансфер.
В текущем сезоне Холанд провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего норвежца в 180 миллионов евро. Напомним, 4 января один из лучших нападающих 2023 года по версии IFFHS вернулся к тренировкам.
Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
А вообще, Пепес как очень умный и опытный бизнесмен вполне может провернуть всё это, и привезти в Мадрид и Мбаппе, и Холланда!
А вообще, Пепес как очень умный и опытный бизнесмен вполне может провернуть всё это, и привезти в Мадрид и Мбаппе, и Холланда!
Продают за 100 млн то что стоит 180 млн....
Продают за 100 млн то что стоит 180 млн....
В новости прописана возможность РМ по данной опции. О намерениях - ни слова.
В новости прописана возможность РМ по данной опции. О намерениях - ни слова.