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«Реал» готов заплатить отступные за Холанда

вчера, 12:47

Сумма отступных за нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда составляет 200 миллионов евро для клубов АПЛ и 100 миллионов евро для других команд. В «Реале» сообщили, что могут позволить себе данный трансфер.

В текущем сезоне Холанд провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего норвежца в 180 миллионов евро. Напомним, 4 января один из лучших нападающих 2023 года по версии IFFHS вернулся к тренировкам.

Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:25
Вот за Холланда как раз таки Пересу и стоит побороться, т.к именно забивной ценрфорвард нужен Мадридскому Реалу!!! Я понимаю, что это скорее всего утятина, но лично я хотел бы видеть норвежца в Реале, и думаю связка Холланд/Беллингем воссоединившись принесла бы много пользы Реалу. Хоселу во-первых возрастной, а во -вторых, при всём уважении к этому игроку, но не уровень Реала он, как игрок подмены да, подойдет, но не основной форвард!
А вообще, Пепес как очень умный и опытный бизнесмен вполне может провернуть всё это, и привезти в Мадрид и Мбаппе, и Холланда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:35
Странный у них рынок какой то....
Продают за 100 млн то что стоит 180 млн....
112910415
112910415
вчера в 19:11
пока это новогодние фантазии )
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:00
Теперь понятно , что Перес загадал на Новый Год : Собрать в Реал Мадриде новую команду звезд ,галактикос ' . Было бы интересно на это посмотреть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
Осталось написать, что кроме этой сладкой парочки ещё договорились и с Месси....))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:04
Мбаппе, Холанд... Перес вчера Рождество отмечал что ли?
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:45
Королевский клуб решил собрать все сливки?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:19
Зачем это самому норвежцу?
j5pczf697wm9
j5pczf697wm9
вчера в 15:18
Холанд-футболист,Камерунский Эму-пустышка из Африки!!!
un2a79uugr9d
un2a79uugr9d
вчера в 14:25
Не понятно зачем им столько нападающих,тем более за такие деньги
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:29
Да это фейк от испанского жёлтого листка As. Они якобы услышали, что один из членов правления сказал: "У нас только денег, что мы могли бы купить хоть Киллиана и Эрлинга вместе взятых", и из этого, привязывая ссылки на старые новости о том, что "Реал" интересуется Холандом, родили статью.
3v6xwne7mu5b
3v6xwne7mu5b
вчера в 13:26
Вроде как зима на дворе, а утки целыми косяками летают...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:19
Готов ? Что значит готов ? Готов это когда есть НАМЕРЕНИЯ, а не ВОЗМОЖНОСТИ!
В новости прописана возможность РМ по данной опции. О намерениях - ни слова.
t7efq72mf62j
t7efq72mf62j
вчера в 13:16
Двоим медведям будет тесновато в одной берлоге....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:52
Надо ли это Холланду…большой вопрос
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:51
Мне кажется, что утка и это, и про Мбаппе... Перес вряд ли именно сегодня утром решил сойти с ума...
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