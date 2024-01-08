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В «Эвертоне» сообщили, за сколько готовы продать Онану

вчера, 11:43

«Эвертон» готов продать полузащитника сборной Бельгии Амаду Онану за 60 миллионов фунтов. Главным претендентом на игрока является «Арсенал».

Лондонцы хотят осуществить трансфер зимой. «Эвертон» не хочет отпускать своего ключевого футболиста, но готов это сделать за озвученную сумму.

Онана перешёл в стан «ирисок» из «Лилля» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бельгийца сенегальского происхождения в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:32
Буду рад если этот переход состоится, вот только тянуться вся эта сага будет до закрытия ТО, т.к у Арсенала есть деньги, но имеются ограничения из-за возможных нарушений ФФП, и поэтому, Эду придется сбивать цену за игрока по максимому, ну или работать над продажей игроков, что бы с их помощью набрать средства на трансфер Онаны! Либо, затягивать с трансфером специально, т.к у ирисок огромнын проблемы с тем же самым ФФП, и им точно нужно продавать игроков, вот тогда, ближе к концу ТО, они могут согласиться и на меньщую сумму, если только ни кто другой не придет за игррком и не даст запрашиваемую сумму....а пока ждем
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:26
вначале даже опешил от такогообъявления. неужто новоиспечённое руководство решило вилами пойти на хага ? а оказалось что это не дьяволёнок,а золотой ключик.
68e559rh3wnx
68e559rh3wnx
вчера в 11:49
Напишите, пожалуйста, на мою почту адрес, где мне сегодня нужно забрать приз
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