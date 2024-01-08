В «Эвертоне» сообщили, за сколько готовы продать Онану

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вчера, 11:43

«Эвертон» готов продать полузащитника сборной Бельгии за 60 миллионов фунтов. Главным претендентом на игрока является «Арсенал».

Лондонцы хотят осуществить трансфер зимой. «Эвертон» не хочет отпускать своего ключевого футболиста, но готов это сделать за озвученную сумму.

Онана перешёл в стан «ирисок» из «Лилля» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бельгийца сенегальского происхождения в 50 миллионов евро.