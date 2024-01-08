Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Мбаппе станет игроком «Реала»

вчера, 10:58

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом». Летом игрок перейдёт в мадридский клуб.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне вингер сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 180 миллионов евро.

Ранее стало известно, какую зарплату предлагал Мбаппе «Реал» в 2022 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ «Барселоне» не определились с будущим Феликса
Сегодня, 10:23
Слухи«Реал» не будет покупать Мбаппе
Сегодня, 09:54
Слухи«Боруссия» Дортмунд согласовала аренду защитника «Челси» Маатсена
Сегодня, 00:45
СлухиПСВ хочет арендовать хавбека «Манчестер Юнайтед» Пеллистри
Вчера, 21:59
В «Боруссии» Дортмунд подтвердили интерес к возвращению Санчо
Вчера, 18:59
«Нам нужен киллер». Многострадальный фаворит АПЛ заждался спасителя
Вчера, 18:24Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:09, ред.
Fly emirates это вообще-то авиакомпания
А гвардиоллу никто не ненавидит
Просто он вызывает подозрения работая только с огромным бюджетом
Пусть как Унаи Эмери поработает с обычными командами типа Астон Виллы или Севильи или Дордмунда или Аталанты
Возглавил бы тот же челси и выиграл бы с ходу ЛЧ
Без сотен трансферов за годы и годы
Вот тогда все скажут он великий тренер
Байкал-38
Байкал-38 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 05:09
А вот тут оказывается есть хорошие "нефтебабло", ну то которым Реал накачивает и есть всё остальное нехорошее нефтебабло.
Ну и как же не упомянуть вам Гвардиолу, вы его ненавидите ещё со времён Барсы.
Есть величие, а есть пафос, это тонкая грань где с величия можно опуститься до пафоса, вот я никогда не любил пафос.
Кстати Реал готов на унижение ради Мбаппе, а когда то говорили, что "мы Реал два раза к игроку не обращаемся, если нам отказали мы забываем про этого игрока навсегда.
Ну, что пало величие на самое дно?!!!
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:37
Ничего такого в официальном спонсорстве нет
Этот fly emirates у многих топ команд
Это официально
А мс накачивают и официально , но больше неофициально
, в темную
И то !! Возникают постоянные вопросы по фин феерплей
В ГТА играл ??
Помнишь там можно было код прописать на танк бесконечную жизнь что то там еще и бесконечно много денег
И ты становился там королем игры
30 минут так поиграешь и тебе надоедает - потому что нечестно - нет духа соревнования
Разве не так ?
Вот и я вижу как менеджеры мс и гвардиолла в том числе просто пишет любую сумму какую ему надо хоть миллиард хоть 20 миллиардов он только пальчиком указывает кого купить а там сколько денег надо - столько и заплатят и еще сверху
Ну он и перебирает постоянно игроками до тех пор пока что то не начнет более менее вырисовываться
Игрок не подошел - тут же другого , третьего , 5го , 20 го
Это неинтересно и недостойно уважения
Байкал-38
Байкал-38 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:12
Так я и сказал, что в будущем, а не прямо сейчас. Посмотрим, что выйдет из Жироны.
Тот же МС это гранд мирового футбола на сегодняшний день, лучший клуб мира. А в прошлом сезоне вошёл в когорту великих, причём добился того, чего Реал никогда не добивался, сделал требл.
Теперь МС надо не просто почивать на лаврах, а доказывать своё величие.
А про Реал почему не ответил? Или Им всё можно?
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:59
Так в будущем !!!
Пусть пройдет время
Пусть клуб докажет хоть что то
И временем и титулами и игрой
А не сразу же становится великим
У великих клубов -великая история
Или клуб без истории сегодня же моментально может стать великим ?
Так это не величие - это т клуб не великий ( пока еще) он просто богат
А по поводу нефтебабла - так всему же есть предел !
МС со своими нефтебабками - это как чит- код в игре
Прописал - и у тебя бесконечное бабло
И на финансовый феерплей можно забить
За 5 лет уйти в минус на 400 лямов и 119 игроков как перчатки менять
Это и есть величие ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 18:41
Вы забыли простые истины.
"Великими не рождаются, великими становятся".
"Даже великие иногда падают на самое дно".
Реал тоже на с самого начала стал великим, были и взлёты и падения.
А на какие деньги живёт Реал? Неужели вы думаете, что делая такие громкие покупки, они сами заработали эти деньги?
Реал большую часть своего дохода имеет со спонсорских контрактов, да и взаймы Реал любит, даже очень любит.
Если взяться за Реал и Барсу, то оба эти великие клубы могут канут в лета, так как давно живут в долг.
Жирона, нефтебабло?
А Реал хорошо жил за счёт игроманов, которые проигрывали всё состояние, губили судьбы себе и своим семьям.
Что эти деньги чище нефтебабла?
А что скажешь про нынешнего спонсора Реала?
Fly Emirates кому принадлежит?
Королевской семье Дубая!!! А это же нефтебабло!!!
Или то, что Реал накачивают нефтебаблом это иное?

По поводу Жироны, возможно и она в будущем станет великой.
В Истории футбола много подобных истории, а были случаи и великие скатывались очень, причём при очень низко.
shur
shur
вчера в 17:41, ред.
...идите к нам и играйте на благо Великого Клуба , а сил и возможностей у нас через край, в нашей команде всегда рады
игрокам с перспективой ...!!! Мбаппе украшение проекта, да и
Холанд пришёлся бы ко двору...!!! В Реала не чахнут, в Реале
процветают!!!
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
вчера в 16:48
Шо,... опять!?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:14
лучше бы в интер-маями перешел, воссоединился с извечным другом
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Напомни сколько рпз выносили мс до этого за последние ну хотя б 30 лет ?
Ой !! Я забыл а ведь мс практически не играл нигде кроме как апл до 2010 х
А потом вдруг стал великим ?
Щас Жирону накачают нефтебаблом и что она от этого станет Великой ?
R. Carlos
R. Carlos ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:10
Точно
В 10 ку прям подмечено
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:07
Очень хотелось бы на это надеяться
....
Тебе
DXTK
DXTK ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:18
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:08
    Я не знаю каким надо быть доверчивым человеком, что бы всему верить, особенно слухам, что Мбаппе будет играть следующим летом в Реале.
    Даже если сейчас Перес опять во всеуслышание это скажет, то и то веры нет, так как мы уже убедились, что его слова и реальное дело это совсем разные вещи.
    Мбаппе сам молчит, так, что когда будет официальное подтверждения и все подтвердят и предоставят контракт, тогда и можно будет поверить.
    А так лучше подписывайтесь на "карпа" если верите всему.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 12:58, ред.
    Медийка несёт ответ на твой вопрос, но не Мбаппе.
    "Лягушонок" свои деньги на поле куёт, а вот пресса...
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 12:51
    Интересно, какой срок актуальности у этой новости? День? Два? Восемь часов? 🤔
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:50
    Что-то мне это не нравится... Как я говорил много раз, "Реал" возьмёт мега-токсичный актив на и так закрытую топами позицию и при этом больше не будет денег на действительно нужные трансферы, вроде левого/правого латераля и ЦЗ.
    adekvat
    adekvat ответ la-respect0 (раскрыть)
    вчера в 12:49
    Еще не факт что закончился.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 12:44
    Лалига слабее Апл
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:25, ред.
    ЛЧ - это не регулярный чемпионат страны. Её выигрывают не игроки, а руководство и тренерский состав клуба.
    Игроки - они как инструменты в руках мастера (коуча). Засунь ты хоть троих Месси в МС, но если там посреди сезона вышвырнуть Пепа (как из ПСЖ Тухеля) и каждый последующий год пихать туда одного за другим то Почеттино, то Галтье..., то испанского сбитого лётчика, то твой МС и в четвёрку АПЛ не попадёт, не говоря про притязания в ЛЧ.

    Поэтому не стоит катить бочку на Мбаппе: в Парижском бардаке он ещё очень хорошо держится..., если не сказать - идеально!
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 12:23
    Блин...жаль , такой сериал был интересный))
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 12:21
    О-о-о!..
    Grizly88
    Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:09
    Думаю Мбаппе как и Месси будет вылетать в 1/8 финалах по 4-0
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:57
    Мбаппе хорошо развел ПСЖ вокруг пальца Лигу 1 они и без Мбаппе выйграли бы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Да поняли мы... поняли...
    Все лучшие игроки должны играть в 14-й команде восточной конференции МЛС....
    А все слабые игроки просто обречены на переход в Реал....
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:49
    Мбаппе станет игроком «Реала» .
    Безоговорочная Победа Флорентино Переса ! Супер менеджер !
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:48
    Следующая новость: "Мбаппе не станет игроком Реала"...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:45
    Что ли наконец то закончтся эта эппопея с Мбаппе!!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:44
    Мбаппе станет игроком «Реала» !
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:38
    4:0 уже вынесли
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     