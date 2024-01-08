Мбаппе станет игроком «Реала» .

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе согласовал контракт с «Реалом». Летом игрок перейдёт в мадридский клуб.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне вингер сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 180 миллионов евро.
Ранее стало известно, какую зарплату предлагал Мбаппе «Реал» в 2022 году.
Игроки - они как инструменты в руках мастера (коуча). Засунь ты хоть троих Месси в МС, но если там посреди сезона вышвырнуть Пепа (как из ПСЖ Тухеля) и каждый последующий год пихать туда одного за другим то Почеттино, то Галтье..., то испанского сбитого лётчика, то твой МС и в четвёрку АПЛ не попадёт, не говоря про притязания в ЛЧ.
Поэтому не стоит катить бочку на Мбаппе: в Парижском бардаке он ещё очень хорошо держится..., если не сказать - идеально!
Игроки - они как инструменты в руках мастера (коуча). Засунь ты хоть троих Месси в МС, но если там посреди сезона вышвырнуть Пепа (как из ПСЖ Тухеля) и каждый последующий год пихать туда одного за другим то Почеттино, то Галтье..., то испанского сбитого лётчика, то твой МС и в четвёрку АПЛ не попадёт, не говоря про притязания в ЛЧ.
Поэтому не стоит катить бочку на Мбаппе: в Парижском бардаке он ещё очень хорошо держится..., если не сказать - идеально!