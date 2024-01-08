Мбаппе станет игроком «Реала» .

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вчера, 10:58

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции согласовал контракт с «Реалом». Летом игрок перейдёт в мадридский клуб.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне вингер сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 180 миллионов евро.

Ранее стало известно, какую зарплату предлагал Мбаппе «Реал» в 2022 году.