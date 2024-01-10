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ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2023/2024

Дмитрий Комбаров рассказал, когда станет известно его будущее

вчера, 18:18

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о своем будущем в клубе.

Продолжу ли вы тренировать питерскую «Звезду»? Сейчас пока не даю никаких комментариев. Скоро начинаются сборы и у болельщиков должно быть какое-то понимание? Понимание будет. До чемпионата еще долго. Думаю, что ясность появится в течение недели. Велика вероятность, что останусь в «Звезде»? Не даю комментариев.

По слухам, специалист может возглавить «Спартак-2».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
надеется, что уйдёт.
да и уйдёт !
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Я выбрал этот сайт ради новостей, про конкурс узнал намного позже, так, что для меня лично КП не главное, ну так сказать приятный бонус и если ничего не выиграю не расстраиваюсь.
А вот для многих я вижу, что КП это уже смысл жизни.
Мой совет относиться ко всему проще, оглянитесь вокруг, есть ещё и другой мир, он намного интересней, чем "караулить" время для набора очков.
Удачи!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:30
Спорить дальше не вижу смысла. Я бы мог привести несколько пользователей, которые ушли и с Соккера, и с КП, только зачем? Вы не хуже меня это знаете, да и сможете сказать, что человек сменил ник.
Здесь речь идёт именно про КП, и раз его организаторов устраивает такое положение вещей - так тому и быть.
Удачи вам в прогнозах и хороших новостей!...
5pzsf63p8wbr
5pzsf63p8wbr
вчера в 19:24
Ну и кажется много сказал, но ни о чем. Можно было бы у него и не спрашивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 19:18
Уважаемый, думается мне, что приведённый здесь скрин лишь небольшой кусочек всего архива ставок. К сожалению, мне не посмотреть его полностью (или потому, что сам не ставил на этот матч, или просто не умею). Но я на 99% уверен, что выше или ниже были прогнозы Нейтронов/Нейронов с вариантами 4-2 или 5-4. И если бы выиграла эта ставка, Вы бы писали тот же текст, только с другим скрином. Вот и всё.
Добавлю, что можно было написАть и с аккаунта победителя группы Гаврилова. Вы же оба одно лицо, насколько я понимаю.
Желаю удачи в нелёгком труде клоноводства...
pomor45
pomor45
вчера в 19:09
Даёт комментарий, что не даёт комментарий. Зазвездился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Когда всё решится, тогда и узнаем...
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