Дмитрий Комбаров рассказал, когда станет известно его будущее

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о своем будущем в клубе.
Продолжу ли вы тренировать питерскую «Звезду»? Сейчас пока не даю никаких комментариев. Скоро начинаются сборы и у болельщиков должно быть какое-то понимание? Понимание будет. До чемпионата еще долго. Думаю, что ясность появится в течение недели. Велика вероятность, что останусь в «Звезде»? Не даю комментариев.
По слухам, специалист может возглавить «Спартак-2».
да и уйдёт !
да и уйдёт !
А вот для многих я вижу, что КП это уже смысл жизни.
Мой совет относиться ко всему проще, оглянитесь вокруг, есть ещё и другой мир, он намного интересней, чем "караулить" время для набора очков.
Удачи!!!
А вот для многих я вижу, что КП это уже смысл жизни.
Мой совет относиться ко всему проще, оглянитесь вокруг, есть ещё и другой мир, он намного интересней, чем "караулить" время для набора очков.
Удачи!!!
Здесь речь идёт именно про КП, и раз его организаторов устраивает такое положение вещей - так тому и быть.
Удачи вам в прогнозах и хороших новостей!...
Здесь речь идёт именно про КП, и раз его организаторов устраивает такое положение вещей - так тому и быть.
Удачи вам в прогнозах и хороших новостей!...
Добавлю, что можно было написАть и с аккаунта победителя группы Гаврилова. Вы же оба одно лицо, насколько я понимаю.
Желаю удачи в нелёгком труде клоноводства...
Добавлю, что можно было написАть и с аккаунта победителя группы Гаврилова. Вы же оба одно лицо, насколько я понимаю.
Желаю удачи в нелёгком труде клоноводства...