Дмитрий Комбаров рассказал, когда станет известно его будущее

Главный тренер «Звезды» высказался о своем будущем в клубе.

Продолжу ли вы тренировать питерскую «Звезду»? Сейчас пока не даю никаких комментариев. Скоро начинаются сборы и у болельщиков должно быть какое-то понимание? Понимание будет. До чемпионата еще долго. Думаю, что ясность появится в течение недели. Велика вероятность, что останусь в «Звезде»? Не даю комментариев.