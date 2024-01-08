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Мостовой может возглавить «Енисей»

вчера, 18:43

По информации источника, бывший игрок сборной России Александр Мостовой входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Енисея», переговоры с ним могут пройти после праздников.

Также в шорт-листе находятся экс-наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев, последним местом работы которого были «Химки». Детальные переговоры со всеми специалистами начнутся после новогодних праздников.

Мостовой с конца августа проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.

«Енисей» после 20 туров занимает 10-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Frfr333
Frfr333
сегодня в 04:20
Енисей одумайтесь ... оно Вам надо?!?
112910415
112910415
вчера в 21:08
даже не верится, что такое возможно )
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Маэстро, Вы, как всегда- актуальны, своевременны и оригинальны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отличное продолжение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Viollator
Viollator
вчера в 20:33
Саша - Царь !
z2tu3xkhwtch
z2tu3xkhwtch
вчера в 20:27
А у него лицензия есть...???.... а так вообще интересно было бы взглянуть как он работает "кроме как языком мелить).
drug01
drug01
вчера в 19:55
Он давно об этом мечтает но больше разговоров не получается?
Futurista
Futurista
вчера в 19:36
Ну а что?...страна большая...выбор у Александра есть)...

Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:27, ред.
В Красноярске узнали претендентов на должность главного тренера (Мостовой, Гогниев) и начали всерьёз задумываться о ликвидации клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:08
Мостовой может возглавить «Енисей».
Я думаю что Мостовой просто один из ... , но скорее всего серьёзно относится к этому пока что наврядли можно . Первым серьёзно кого рассматривали руководства клуба, это был Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots. Но он отказался возглавить клуб, якобы из-за семейных обстоятельств . Основными кандидатами же на роль главного тренера «Енисея» являются Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев после отказа от этой должности Дмитрия Кузнецова . Ну и тут у руководства клуба нет единого мнения, так как эти два тренера проповедуют совершенно противоположный стиль . Так что руководство клуба стоит перед дилеммой , ведь Енисей играл в атакующий футбол, а сейчас придётся перестраивать не только всю игру, тактику , но и искать новых игроков под оборонительный футбол Уткульбаева . Вообщем у руководства клуба есть над чем призадуматься . Посмотрим чем всё закончится.
Capral
Capral ответ 355hkgh7cwwe (раскрыть)
вчера в 18:52
То что он Великий футболист- он давно доказал. Буду рад увидеть в нем и Великого тренера. Не сразу конечно, постепенно. Вобщем- Удачи ему!!!!!!! Очень хотелось бы, чтобы Саня утер нос- всем его злопыхателям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
355hkgh7cwwe
355hkgh7cwwe
вчера в 18:49
Хотелось бы на это посмотреть, пусть там нам доказывает что он великий специалист, если у него что-то получится, буду только рад
a-league
a-league
вчера в 18:44
Если Енисей надо умножить на "0", то можно и Мостового
Гость
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