Мостовой может возглавить «Енисей».

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вчера, 18:43

По информации источника, бывший игрок сборной России входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Енисея», переговоры с ним могут пройти после праздников.

Также в шорт-листе находятся экс-наставник «Рубина» и , последним местом работы которого были «Химки». Детальные переговоры со всеми специалистами начнутся после новогодних праздников.

Мостовой с конца августа проходит обучение по специальной программе «А‑ УЕФА +В‑ УЕФА » в академии РФС .

«Енисей» после 20 туров занимает 10-е место в Первой лиге.