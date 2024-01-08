Мостовой может возглавить «Енисей».

По информации источника, бывший игрок сборной России Александр Мостовой входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Енисея», переговоры с ним могут пройти после праздников.
Также в шорт-листе находятся экс-наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев, последним местом работы которого были «Химки». Детальные переговоры со всеми специалистами начнутся после новогодних праздников.
Мостовой с конца августа проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
«Енисей» после 20 туров занимает 10-е место в Первой лиге.
Я думаю что Мостовой просто один из ... , но скорее всего серьёзно относится к этому пока что наврядли можно . Первым серьёзно кого рассматривали руководства клуба, это был Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots. Но он отказался возглавить клуб, якобы из-за семейных обстоятельств . Основными кандидатами же на роль главного тренера «Енисея» являются Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев после отказа от этой должности Дмитрия Кузнецова . Ну и тут у руководства клуба нет единого мнения, так как эти два тренера проповедуют совершенно противоположный стиль . Так что руководство клуба стоит перед дилеммой , ведь Енисей играл в атакующий футбол, а сейчас придётся перестраивать не только всю игру, тактику , но и искать новых игроков под оборонительный футбол Уткульбаева . Вообщем у руководства клуба есть над чем призадуматься . Посмотрим чем всё закончится.
Я думаю что Мостовой просто один из ... , но скорее всего серьёзно относится к этому пока что наврядли можно . Первым серьёзно кого рассматривали руководства клуба, это был Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots. Но он отказался возглавить клуб, якобы из-за семейных обстоятельств . Основными кандидатами же на роль главного тренера «Енисея» являются Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев после отказа от этой должности Дмитрия Кузнецова . Ну и тут у руководства клуба нет единого мнения, так как эти два тренера проповедуют совершенно противоположный стиль . Так что руководство клуба стоит перед дилеммой , ведь Енисей играл в атакующий футбол, а сейчас придётся перестраивать не только всю игру, тактику , но и искать новых игроков под оборонительный футбол Уткульбаева . Вообщем у руководства клуба есть над чем призадуматься . Посмотрим чем всё закончится.